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MGK bildirisinde, proje terör örgütlerine açık veya gizli destek veren ülkelerin uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri gerektiği ifade edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2018 20:16 | Son Güncelleme

MGK bildirisinde, proje terör örgütlerine açık veya gizli destek veren ülkelerin uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri gerektiği ifade edildi


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