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MGK bildirisinde, Türkiye'nin her zaman, her alanda Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceği, desteğin uluslararası platformda sürdürüleceği teyit edildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2018 20:23 | Son Güncelleme

MGK bildirisinde, Türkiye'nin her zaman, her alanda Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceği, desteğin uluslararası platformda sürdürüleceği teyit edildi.


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