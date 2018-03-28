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MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 15:00 | Son Güncelleme

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı.

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