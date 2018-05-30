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MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2018 17:00 | Son Güncelleme

MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

ANKARA (DHA) - MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

(FOTOĞRAF)

MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandıMGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandıMGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandıMGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

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