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MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2018 17:00 | Son Güncelleme

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. ANKARA (DHA)

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MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandıMGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
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