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MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'nun acı günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2018 17:43 | Son Güncelleme

Hacımüftüoğlu'nun ablası Havva Azal'ın cenaze törenine İçişleri Bakanı Soylu da katıldı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nun dün vefat eden ablası Havva Azal toprağa verildi.

Çaykara ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi'ndeki camide düzenlenen cenazeye, Azal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ile vatandaşlar katıldı.

Azal'ın cenazesini kardeşi, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu kıldırdı.

Cenaze namazının ardından Azal, aynı mahalledeki aile kabristanlığında defnedildi.

Soylu, Hacımüftüoğlu'na ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Öte yandan Bakan Soylu, AK Parti Trabzon il Başkanlığında düzenlenen toplantıda, Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Ayşe Sula Köseoğlu ve Salih Cora, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ve diğer ilgililerle bir araya geldi.

Trabzon Valiliğini de ziyaret eden Soylu, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantısına da katıldı.

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