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MGK: "Hükümete olağan üstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırıldı."

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 17:59 | Son Güncelleme

IHAAW175256-SIY/17-04-2018 - MGK: "Hükümete olağan üstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırıldı." 17.04.2018 17:52:56 TSI NNNN

IHAAW175256-SIY/17-04-2018

- MGK: "Hükümete olağan üstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırıldı."

17.04.2018 17:52:56 TSI
NNNN

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