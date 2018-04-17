MGK, OHAL gündemiyle toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan MGK’nın en önemli gündem maddesi OHAL’in süresinin uzatılması olacak. MGK toplantısında alınacak tavsiye kararı, MGK toplantısı sonrasında yine Külliyede toplanacak olan Bakanlar Kurulunda görüşülecek. Bakanlar Kurulunun MGK’nın tavsiye kararını benimsemesi durumunda OHAL’in uzatılması ile ilgili alınacak kararı TBMM’ye sevk etmesi bekleniyor.
MGK toplantısının bir başka gündem maddesini de terörle mücadele oluşturuyor. Yurt içi ve yurt dışında yapılan terörle mücadele çalışmaları da gözden geçirilecek.
İHA
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