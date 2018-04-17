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MGK: "OHAL’in uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırıldı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 18:06 | Son Güncelleme

Milli Güvenlik Kurulu’nda, Hükümete OHAL’in uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırıldı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan MGK sonrasında yapılan açıklamada, "Proje terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/YPG-PYD ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile yapılan mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan olğan üstü hal değerlendirilmiş, demokrasimizin hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükümete olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırıldı" ifadelerine yer verildi.

Milli Güvenlik Kurulu’nda, Hükümete OHAL’in uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan MGK sonrasında yapılan açıklamada, "Proje terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/YPG-PYD ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile yapılan mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan olğan üstü hal değerlendirilmiş, demokrasimizin hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükümete olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırıldı" ifadelerine yer verildi.

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