MGK toplantısı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, ABD tarafından Türkiye'ye karşı kullanılan tehdit dilinin ilişkilere saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride, MGK toplantısında ülkenin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmelerin bütün yönleriyle

ele alındığı, başta FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere milli birliği tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi arz edildiği, mücadeleye aynı azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin yurt bütününde huzur ve güven ortamı içinde geçmesinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği bildiride, ülkenin milli güvenlik hassasiyetlerinin yeni dönemde de aynı şekilde devam edeceği vurgulandı.

Terör örgütleri arasında ayrım yapmadan kararlılıkla mücadele eden Türkiye'nin, aynı yaklaşımı uluslararası toplumdan da beklendiği kaydedilerek bazı ülkelerin terörle mücadelede çifte standart niteliği taşıyan uygulamalarının kabul edilemez olduğu ifade edilen bildiride, terörle mücadelede bilgi paylaşımının önemine vurgu yapıldı ve Türkiye'nin terör örgütleri ile ilgili yaklaşımı çerçevesindeki bilgi ve birikimini dünyadaki tüm devletlerle paylaşmayı sürdüreceğinin altı çizildi.