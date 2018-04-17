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MGK’da alınan OHAL’in uzatılması tavsiye kararını görüşmek için toplanan Bakanlar Kurulu sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı 2 saat sürdü.

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 19:59 | Son Güncelleme

IHAAW195255-SIY/17-04-2018 - MGK’da alınan OHAL’in uzatılması tavsiye kararını görüşmek için toplanan Bakanlar Kurulu sona erdi. 17.04.2018 19:52:55 TSI NNNN

IHAAW195255-SIY/17-04-2018

- MGK’da alınan OHAL’in uzatılması tavsiye kararını görüşmek için toplanan Bakanlar Kurulu sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı 2 saat sürdü.

17.04.2018 19:52:55 TSI
NNNN

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