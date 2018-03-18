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MHP 12. Olağan Büyük Kurultayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 10:22 | Son Güncelleme

Kurultay çalışmalarına başladı -Divan Başkanlığına Semih Yalçın seçildi

ANKARA (AA) - MHP 12. Olağan Büyük Kurultayı, çalışmalarına başladı.

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayda, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin salona gelmesinin ardından, MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, kurultayın açılışını yaptı.

Açılışın ardından Divan Başkanlığı için seçim yapıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın, divan başkanlığına seçildi.

MHP kurultaylarında şimdiye kadar farklı isimler divan başkanlığı yaparken, Semih Yalçın bu görevi ikinci kez üstlendi.

Divan Başkanlığı seçiminin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra dua okundu.

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Ankara MHP 12. Olağan Büyük Kongresi

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