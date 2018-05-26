MHP aday tanıtım toplantısı başladı

MHP'nin Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı başladı.

Ankara Spor Salonu'nundaki toplantıya katılan partililer Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi coşkuyla karşıladı. Bahçeli de salonu dolaşarak partilileri selamladı. Bu sırada salonda, MHP'nin seçim çalışması kapsamında hazırlanan "Cumhur İttifakı" şarkısı dinletildi.

Devlet Bahçeli, yerine geçtikten sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın okunması sırasında bazı partililerin bozkurt işareti yaptığı görüldü.

Bahçeli salona gelmeden önce Turgay Başyayla, MHP için hazırladığı seçim şarkısını söyledi. Şarkı sırasında sahnedeki dev ekranlara Bahçeli'nin görüntüleri yansıtıldı.

Daha sonra Orta Asya'dan Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'na kadar Türk tarihinin dönüm noktalarını anlatan gösteri sahnelendi. Gösterinin bir bölümünde şarkılarıyla Turgay Başyayla da yer aldı. Alparslan Türkeş'in fotoğrafının ekrana yansıtılması salondan büyük alkış aldı.

Bahçeli, partisinin seçim beyannamesini açıklamasının ardından MHP'nin milletvekili adaylarını tanıtacak.

