MHP Ankara Kadın Kollarında atama

ANKARA (AA) - MHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanlığına Buket Yemen Kadimoğulları atandı.
Alınan bilgiye göre, MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay tarafından, MHP Ankara Kadın Kolları Yönetim Kurulu başkan ve üyeliklerine atama yapıldı.
Buna göre; Buket Yemen Kadimoğulları başkan, Cansu Sezgin Sekreter, Mehlika İder Muhasip olarak atandı. 12 kişinin de üye olarak ataması gerçekleştirildi.
Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz
Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu
25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var
FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi
Belgesel için gittiği kabilede evlendirildi
Yemekten zehirlenen üniversite öğrencisi, taburcu edildikten sonra öldü
Samsun'da iki kardeş evlerinde ölü bulundu
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum