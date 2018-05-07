MHP Ankara Kadın Kollarında atama

ANKARA (AA) - MHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanlığına Buket Yemen Kadimoğulları atandı.

Alınan bilgiye göre, MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay tarafından, MHP Ankara Kadın Kolları Yönetim Kurulu başkan ve üyeliklerine atama yapıldı.

Buna göre; Buket Yemen Kadimoğulları başkan, Cansu Sezgin Sekreter, Mehlika İder Muhasip olarak atandı. 12 kişinin de üye olarak ataması gerçekleştirildi.

