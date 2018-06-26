MHP, Aydın'daki milletvekilliği seçim sonuçlarına itiraz etti

MHP Aydın İl Başkanlığı, il genelindeki milletvekilliği seçim sonuçlarına "hata olduğu" gerekçesiyle itiraz etti.
MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın 1. Sıra Milletvekili Adayı Deniz Depboylu, genel merkezin görevlendirdiği avukat Levent Çağlancı ve ilçe başkanları, Efeler İlçe Seçim Kuruluna giderek itiraz dilekçelerini verdi.
Depboylu, itiraz başvurusunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, diğer ilçe seçim kurullarına da başvurarak il genelindeki milletvekilliği oylarına itirazda bulunduklarını belirtti.
Bazı yerlerde oyların sayılması ve tutanakların tutulmasıyla ilgili hatalar olduğunu savunan Depboylu, şöyle dedi:
"Sonuçlarda bazı hatalar tespit ettik. Yaptığımız incelemelerde sandıklarda oyların sayılması ve tutanakların tutulmasıyla ilgili bazı hataları tespit ettiğimiz için kimsenin hakkı kimseye geçmesin düşüncesiyle biz de MHP olarak ilçe seçim kurulumuza dilekçemizi verdik. Bu süreçte yaptığımız incelemelerde ve genel merkezimizin de incelemelerinde bazı tutanaklarda hatalar olduğunu gördük. Bazı tutanaklarda siyasi partilerin oylarının yanlış yazıldığını ve yine yaptığımız toplamalarda da bu sistemsel bir hatada olabilir, kişisel bir hatada olabilir bu toplamlarda da hatalar olduğunu fark ettik. Tabi bunları fark ettikten sonra üzerimize düşen görevi yerine getirmek adına başvurumuzu yaptık. Buradaki en büyük talebimiz, şeffaf bir değerlendirmeyle haklının hakkını alma noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesidir. Görevli tüm arkadaşlarımızın görevini en iyi şekilde yapacağını ve adil olacağına inanıyoruz."
MHP Aydın Milletvekili adayı Deniz Depboylu, 282 oy fark ile kesin olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilememişti.
Aydın'da, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti 4, CHP 3, İYİ Parti de 1 milletvekili çıkardı.
Son dakika! AK Parti MKYK ve MYK'nın toplanacağı tarih belli oldu
Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim
Güney Kore'de kapatılan intikam pornosu sitesinin sahibi tutuklandı
Ünlü modeli 'film çekeceğiz' diye kandırıp...
Kayıp Leyla ile ilgili korkunç şüphe! Eve gelen araçlar araştırılıyor
LGS sonuçları ilan edildi, LGS sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Son dakika! CHP'de istifa depremi
Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi
Gördüğünüz anda hemen kaçın! Et yiyen örümcek Bilecik'in korkulu rüyası oldu
Deri kıyafetleriyle katıldılar! Dünyanın en büyük yüzen fetiş seks festivali
Kırıkkale'de kadın cinayeti! Cinayeti fark eden komşusunu da öldürmeye çalıştı
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)
Okuyucu Yorumları 0 yorum