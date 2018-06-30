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'MHP bakanlık değil, bürokrasideki kilit görevleri istiyor'

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.06.2018 11:53 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kuracağı kabinede Cumhur İttifak'ı ortağı MHP’nin bakanlık değil bürokrasideki kilit görevleri istediği iddia edildi. MHP’nin görevden alınan Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan’ın “Bundan sonra Meclis’te siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek o olacaktır” sözleriyle simgelenen görev tanımının Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’de yaratacağı rahatsızlığın da altı çiziliyor

'MHP bakanlık değil, bürokrasideki kilit görevleri istiyor'

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Beştepe’de yaptıkları görüşmede masada olan yeni kabine yapısı, siyasi kulislerin de ağırlıklı gündemini oluşturuyor. Kabinede kimlerin olacağı kadar MHP’nin kabinede temsil edilip edilmeyeceği diğer bir tartışma başlığı. Edinilen bilgilere göre, MHP, yeni dönemdeki konumunu, “Devlette etkin görevler ve Meclis çalışmalarında ağırlıklı rol” olarak tanımladı.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Bu çerçevede TBMM’de oluşturulacak ve ittifak ortaklarından milletvekillerinin yer alacağı komisyonun yasaların ön hazırlıklarını yapması ve üzerinde uzlaşma sağlandıktan sonra gündeme getirilmesi mutabakata varılan ilk konulardan oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçim değerlendirmesinde kullandığı “Partilerinin TBMM’de denge ve denetleme görevini yapabilmesi için güçlü bir grup kurdukları” sözlerine uygun bir yol haritası belirlediği kaydedildi.

BU KÖKENDEN GELEN İSİMLER GÖREVLENDİRİLECEK

Kabinede ise MHP’li isimlerin bakan olarak yer almayacağı ancak bu kökenden gelen ya da bu siyasete yakınlığıyla bilinen isimlerin görevlendirilebileceği bildirildi. MHP’nin kabinede icraattan ve sonuçlarından doğrudan sorumlu olacak bir pozisyon yerine devletin kritik görevlerinde bulunmayı önemsediği öğrenildi.

Bu çerçevede başta Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı olmak üzere icracı bakanlar ve üst kurullarda görev talebi olduğu kulislere yansıdı. Ayrıca bazı bakanlıklarda bakan yardımcılığı görevlerinde de MHP’li isimlerin olabileceği ifade edildi.

Yeni yapılanma konuşulurken “Erdoğan’ın MHP’nin vasiliğine razı olmayacağı, yürütme erkini paylaşmayacağına” kesin gözüyle bakan siyasiler, MHP’nin ve Genel Başkanı Bahçeli’nin, bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Aycan’ın açıklamasının hemen ardından görevinden alınmasının MHP’nin bu hassasiyetlerin farkında olduğunu gösterdiği konuşuluyor. AK Parti kulislerinde de MHP’nin seçim sonuçlarında “sağlayamadığı katkıdan” daha fazla bir görevlendirme ile onore edilmesinin gerekmediği yorumları dile getiriliyor.


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Anahtar Kelimeler:
ak parti MHP 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Hiç heveslenmeyin Sayın Bahçeli tecrübelidir Reis ile el ele verip şer ittifakının beklenti ve heveslerini kursaklarında bırakır
MHP kapı dişina atılacak 5 vekil para ile satın alınacak puskevit bastonlugu devam edecek 16 yılda devlet kademesinde var olan ülkücüler AKP tarafından sürülmüş yada emekli edilmiştir ülkücü kökenli tek bir yönetici devletse bırakmayan ecevit çiller mesut yılmaz değil BOZKURTLARA hayvan diyen ülkeyi KUTUPLASTIRAN BOP eş başkanı PAPA dur bu yine görülecektir.. .
MHP NIN ALACAĞI BAKANLIK BELİİ YAMAMA GEREK YOK HAHAHA
2 MİLYON İMAM HATİPLİYİ LİNÇ EDEN BİR KABİNE İLAHİYATÇI BOZDAĞ MAHİR NURETTİN LERİNİN ESKİ DİYANET BSKNLARIN GORMEZINDEN TÜTÜN ERBAŞINA KADAR ÇÖKÜŞ VE AKP NİN DESPOT İŞKUR VE DİYANETTE FAHRİ 20 BİN GEÇİCİ GÜVENCESİZ BAYAN KURS HOCALARINİ VE KADROLU YERİNE 4 C Lİ GEÇİCİ VEKİL İMAMLARİ İŞİ BİTİNCE SOKAĞA ATABİLEN ZİHNİYET BU SAYI HER YİL 4 BİN ÜSTÜNE KOYARAK DÜŞMAN EDİNMEYE DEVAM EDİYOR DİYANET ÜZERİNDEN KIŞKIRTICI VE NEFRET MADURIYETLERİ GÖZ YAŞI BEDDUA ÜZERİNE İNŞA EDİLEN BİR SİYASİ LER NEKADAR BAŞARILI BİR GİDİŞ VE ÇALIŞMA BAŞARI KUCAKLAŞMA SAĞLAYABİLİR GÖRUCEGIZ MHP SEÇİM VAADİ NE G
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