'MHP bakanlık değil, bürokrasideki kilit görevleri istiyor'

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Beştepe’de yaptıkları görüşmede masada olan yeni kabine yapısı, siyasi kulislerin de ağırlıklı gündemini oluşturuyor. Kabinede kimlerin olacağı kadar MHP’nin kabinede temsil edilip edilmeyeceği diğer bir tartışma başlığı. Edinilen bilgilere göre, MHP, yeni dönemdeki konumunu, “Devlette etkin görevler ve Meclis çalışmalarında ağırlıklı rol” olarak tanımladı.



YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Bu çerçevede TBMM’de oluşturulacak ve ittifak ortaklarından milletvekillerinin yer alacağı komisyonun yasaların ön hazırlıklarını yapması ve üzerinde uzlaşma sağlandıktan sonra gündeme getirilmesi mutabakata varılan ilk konulardan oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçim değerlendirmesinde kullandığı “Partilerinin TBMM’de denge ve denetleme görevini yapabilmesi için güçlü bir grup kurdukları” sözlerine uygun bir yol haritası belirlediği kaydedildi.

BU KÖKENDEN GELEN İSİMLER GÖREVLENDİRİLECEK

Kabinede ise MHP’li isimlerin bakan olarak yer almayacağı ancak bu kökenden gelen ya da bu siyasete yakınlığıyla bilinen isimlerin görevlendirilebileceği bildirildi. MHP’nin kabinede icraattan ve sonuçlarından doğrudan sorumlu olacak bir pozisyon yerine devletin kritik görevlerinde bulunmayı önemsediği öğrenildi.