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MHP Balıkesir milletvekili adayları tanıtıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2018 17:27 | Son Güncelleme

BALIKESİR MHP İl Başkanlığı'nca milletvekili aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

MHP Balıkesir milletvekili adayları tanıtıldı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR MHP İl Başkanlığı'nca milletvekili aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplam 9 adaydan 8’inin katıldığı tanıtım toplantısında, adaylar, öz geçmişleri hakkında partililere tek tek bilgi verdi.
MHP Balıkesir milletvekili adaylarının tanıtım toplantısı yapıldı. Bir alışveriş merkezinin toplantı salonunda yapılan aday tanıtım toplantısına 9 milletvekili adayından 8’i katıldı. Toplantıya, 6'ncı sıra adayı Hadi Selimoğlu, sağlık sorunları nedeniyle katılmadı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan aday tanıtım toplantısında MHP İl Başkanı Suat Par, konuşma yaparak, 24 Haziran seçimlerine değindi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin isteğiyle genel seçimlerin öne alındığını belirten Par, milletvekili aday sıralamasının belirlenmesi noktasında Balıkesir il ve ilçe teşkilatları olarak Bahçeli’ye güvendiklerini ve kararı ona bıraktıklarını söyledi. Bütün ilçe başkanları ve İl Divanı olarak karar alıp, imza altına alarak, bunu Genel Merkez'e verdiklerini dile getiren Par, "Netice itibarıyla liderimiz Devlet Bahçeli Bey, Yüksek Seçim Kurulu’na Balıkesir milletvekili listesini açıklayarak teslim etti. Bundan sonra bize düşen Kuva-yi Milliye’nin başşehri olan Balıkesirliler olarak Alaca Mescid’de yapılan toplantıda bazılarının değişik ülkelerin mandasına girme konusu gündeme geldiğinde, 'Manda Susurluk çayırlarında yaşıyor, biz manda istemiyoruz. Özgürlük namlunun ucunda' diye Leblebici Raşit’in torunları olarak en üst seviyede Balıkesir’i TBMM’de temsil edeceğiz" dedi.
Başkan Par'ın konuşmasının ardından milletvekili adayları Mehmet Kaban, Fevzi Erkut Aslanoğlu, Sabire Zümrüt Temizer, Fatma Savran, Beytullah Duyar, Mehtap Akgül, Kamil Ürer, Süleyman Pehlivan kürsüye çıkarılarak, partililere tanıtıldı. Adaylar, teşkilat üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

MHP Balıkesir milletvekili adayları tanıtıldıMHP Balıkesir milletvekili adayları tanıtıldıMHP Balıkesir milletvekili adayları tanıtıldıMHP Balıkesir milletvekili adayları tanıtıldı

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