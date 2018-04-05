HABER

MHP Başkanlık Divanı Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 22:24 | Son Güncelleme

Toplantıda, 2019'daki cumhurbaşkanlığı, yerel ve genel seçimlere yönelik "seçim stratejisi" hazırlanması kararı alındı

MHP'nin Başkanlık Divanı toplantısında, gelecek yıl gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı, yerel ve genel seçimlere yönelik "seçim stratejisi" hazırlanması kararlaştırıldı.

Başkanlık Divanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı.

Alınan bilgiye göre, 2 saat süren toplantıda, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefatının 21. yılı ve doğumunun 100. yıl dönümü etkinlikleri ile 12. Olağan Büyük Kurultay'ın başarılı ve görkemli bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Buna yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, kurultayın ardından Merkez Yönetim Kurulunun toplandığı ve Başkanlık Divanının oluşturulduğu anımsatıldı.

-"Seçim stratejisi"

İç ve dış politika konuları ile sosyo ekonomik gelişmelerin ele alındığı toplantıda, gelecek yıl gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı, genel ve yerel seçimlerle ilgili değerlendirme yapılarak, buna yönelik "seçim stratejisi" hazırlanması kararı alındı.

Üniversitede katliam yaptı! İşte ilk sözleriÜniversitede katliam yaptı! İşte ilk sözleri
Son seçim anketinde Meral Akşener bombasıSon seçim anketinde Meral Akşener bombası
Çeşme gemisinde can pazarı!Çeşme gemisinde can pazarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP Başkanlık Divanı toplantı

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Kabine değişikliği olacak mı?

Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Kabine değişikliği olacak mı?

Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi

Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan sanatçılara bir tepki daha: Az bile söyledim

Kılıçdaroğlu'ndan sanatçılara bir tepki daha: Az bile söyledim

Abdüllatif Şener açıkladı: Abdullah Gül'ün adaylığı Recep Tayyip Erdoğan'a yarar

Abdüllatif Şener açıkladı: Abdullah Gül'ün adaylığı Recep Tayyip Erdoğan'a yarar

TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi

TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.