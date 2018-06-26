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MHP bazı seçim bölgelerinde sonuçlara itiraz etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 19:42 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: - "Başta Aydın, Elazığ, Hatay, Niğde, Trabzon ve Düzce illerimizde partimiz tarafından görevlendirilmiş hukukçu arkadaşlarımız bugün itibarıyla bazı sandık sonuçlarına itirazlarını yapmış olup, oyların yeniden sayılmasını talep etmişlerdir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, başta Aydın, Elazığ, Hatay, Niğde, Trabzon ve Düzce olmak üzere bazı seçim bölgelerinde sandık sonuçlarına itiraz ettiklerini bildirdi.
Yıldız, parti genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında, Türk milletinin iradesinin seçim sandığında tecelli ettiğini, bu iradeye tüm kişi ve kurumların saygı duymasının demokratik hukuk devletinin gereği olduğunu söyledi.

Bazı illerde sandık sonuçlarına itiraz ettiklerini bildiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Başta Aydın, Elazığ, Hatay, Niğde, Trabzon ve Düzce illerimizde partimiz tarafından görevlendirilmiş hukukçu arkadaşlarımız bugün itibarıyla bazı sandık sonuçlarına itirazlarını yapmış olup, oyların yeniden sayılmasını talep etmişlerdir. Aydın ilimizde milletvekilliğimiz 240 oy farkla yurt dışından gelen oylar neticesi AKP'ye geçmiştir. Bu ilimizde yapılan oy sayımları ve yurt dışı oyların dağılımı bize göre hukuka uygun olarak yapılmamıştır.

Elazığ'da MHP milletvekilliğinin 370 oy farkla AK Parti'ye geçtiğini söyleyen Yıldız, parti görevlilerinin yaptığı itiraz sonucu Ağın ilçesinde sandıkların yeniden sayıldığını, sayımın daha neticelenmediğini belirtti.

Yıldız, Hatay'da MHP'nin 2'nci milletvekilliğinin 337 oy farkıyla AK Parti'ye geçtiğini, Antakya 1 Nolu İlçe Seçim Kurulunun 90 sandığın tekrar sayılmasına karar verdiğini ancak bu itirazlarının da henüz neticelenmediğini söyledi.

Niğde'de Millet İttifakı'nın oyu ile MHP milletvekilliğinin CHP'ye geçtiğini, yetkili hukukçuların gerekçeleri ile sonuçlara itiraz ettiğini dile getiren Yıldız, Düzce'de ise MHP'nin 3 milletvekilliğinden birini kazandığını, AK Parti'nin itirazı üzerine oy sayımının yeniden yapıldığını anlattı.

Düzce'nin Akçakoca ve Kaynaşlı İlçe Seçim Kurullarının AK Parti'nin yaptığı yeniden sayım talebini reddettiğini söyleyen Yıldız, "İl ve ilçe seçim kurullarının itirazlarımızı ve itiraz gerekçelerimizi hak ve hukuka uygun şekilde, yasaların emrettiği istikamette sonuçlandıracağını bekliyor, hakimlerimizin vicdanları ile karar vereceklerine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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