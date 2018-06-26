MHP bazı seçim bölgelerinde sonuçlara itiraz etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, başta Aydın, Elazığ, Hatay, Niğde, Trabzon ve Düzce olmak üzere bazı seçim bölgelerinde sandık sonuçlarına itiraz ettiklerini bildirdi.

Yıldız, parti genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında, Türk milletinin iradesinin seçim sandığında tecelli ettiğini, bu iradeye tüm kişi ve kurumların saygı duymasının demokratik hukuk devletinin gereği olduğunu söyledi.

Bazı illerde sandık sonuçlarına itiraz ettiklerini bildiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Başta Aydın, Elazığ, Hatay, Niğde, Trabzon ve Düzce illerimizde partimiz tarafından görevlendirilmiş hukukçu arkadaşlarımız bugün itibarıyla bazı sandık sonuçlarına itirazlarını yapmış olup, oyların yeniden sayılmasını talep etmişlerdir. Aydın ilimizde milletvekilliğimiz 240 oy farkla yurt dışından gelen oylar neticesi AKP'ye geçmiştir. Bu ilimizde yapılan oy sayımları ve yurt dışı oyların dağılımı bize göre hukuka uygun olarak yapılmamıştır.

Elazığ'da MHP milletvekilliğinin 370 oy farkla AK Parti'ye geçtiğini söyleyen Yıldız, parti görevlilerinin yaptığı itiraz sonucu Ağın ilçesinde sandıkların yeniden sayıldığını, sayımın daha neticelenmediğini belirtti.