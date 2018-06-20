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MHP Bolu milletvekili adayı Adem Evcil'in Atatürk sözlerine tepki yağdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 16:49 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu 1. sıra milletvekili adayı Adem Evcil'in bir toplantıda yaptığı konuşma sosyal medyada tepki çekti. Evcil, "Hakkımda kara propaganda yapıyorlar, Atatürkçü diyorlar" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu birinci sıra milletvekili adayı Adem Evcil, parti toplantısında yaptığı konuşma ile sosyal medyada tepki çekti.

"ATATÜRKÇÜ OLDUĞUMU SÖYLÜYORLAR, ÇOCUKLUĞUM KUR'AN KURSLARINDA GEÇTİ"

Vekil adayı Adem Evcil'in konuşması toplantıya katılan bir başka partili tarafından kaydedildi. Evcil konuşmasında, "Şimdi birçok yerde kara propaganda yapmaya başladılar. O kadar kara propaganda yapıyorlar ki bazen duyduklarım karşısında şok oluyorum. Çocukluğum Kur'an kurslarında geçti. Babam imam hatip lisesi mezunu, bütün öğrenim hayatını orada tamamladı. Adam diyor ki Adem başkan koyu solcuymuş, Atatürkçüymüş. Bunu söyleyen kim? Bunlar" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 50 yorum
senin için şeref olmalı ATATÜRK Çü olmak .. o meclise gireceksen atam sayesinde ..
bende MHP liyiym ama Atatürkçü değilim atatürde canım gibi severim bunlar ayrı şey adam aşırı solcu bölücü Atatürkçülüğü ağzından bırakmıyor yalan bunun adı istismar. chp nin hatta diğer bölücülerin sığındıkları bir liman.
ne kadar ataturku sevdiginizi gorduk ataturke kufur edenlerle kolkola girdiniz chp yi karala ondan sonada zaten oyunuzda kalmadi akp ye karistiniz
Karaktersize bak Atatürkçü diyolar çocukluğum kuran kursunda geçri diyor. Atatürk kuran kursunu mu yasakladı? İftira atıyor yargı umarım bu sözler sonucu harekete geçer. bu ülkeyi kuran hakkında böyle konuşuyor ve meclise girecek yazık ülke bitmiş
demekki kuran kurslarında okuyanlar nispeten atatürkcü olmuyormuş.onun için imam hatiplarin ve kuran kurslarının reklamı fazlaca yapılıyor.
@savaskoc7474 AGIZLARINDAKİ BAKLA YAVAŞ YAVAŞ CIKIYOR.. BUNLAR TC DÜSMANI..BUNLAR YOBAZ BUNLARIN NİYETİ AMERİKANIN İSTEDİGİ GİBİ ARAP ÜLKELERİ GİBİ YOBAZ OLMAMIZ Kİ GELİŞMEYELİM SÖMÜRSÜNLER..VERSİNLER BORCU KOPRU YAPTIRSINLAR MA FABRİKA ACTIRMASINLAR
doğru demiş bence de kara propaganda
Gerçekten ülkücü bir insan Atatürkçüdür zaten. Sen Atatürkçü değilsen arap kültürü ile yetişmiş AKP'lilerden birisin demektir.
MHP NİN NEDEN ARAPLAŞTIĞI ANLAŞILDI. AMA BİTTİLER ÇOK ŞÜKÜR.
Atatürk'ün kurduğu bu ülkede,Atatürkçü olmayı sindiremeyenlerin bu mecliste bulunması zaten kabul edilemez.İnşallah kazanamazsın!
MHP nin getirildiği yere bakarmısınız artık böyle adamlarla seçimlere giriyorlar. Yazıklar olsun
Atatürk'ün hatırasına en çok zarar veren kendilerine Atatürkçü diyenler.Adam da onlardan olmadığını söylemiş.
Atatürk çü olman şereftir paşam, keşke olabilsen. bu noktadan sonra anlaşıldı ki, mhp tamamen akepe ye ilhak olmuş. milliyetçilik ayaklar alrında.
Böyle dangalaklara oy mu verilir? Zaten Atatürkçü olmak için önce Türk olmak, sonra sağlam bir kişilik gerekir.
İşte bu yüzden MHP baraja takılacak,Bitirdiniz MHP'yi
Tamam tamam seni Atatürkçülükten azad ettik.
Gülüyorum halinize katıla katıla...Vekil adayını da bak sen.
çocukluğun kuran kursunda geçse ne yazar..atatürkçü olmak bi onurdur herkez atatürkçü olamaz..atatürkçü olabilmek beyin ve düşünce ister...
Atatürkçü olmak suç ise sizin zihniyetinizde ; buyrun suç işliyorum ! Başka partiden olup başka düşünceyi savunmak suç ise buyrun suç işliyorum ! Hoşgörü sahibi olmayan halkının tamamına karşı bir gözle bakıp ayrım yapmayan herkese adaleti eşit dağıtmayan yöneticilerimiz sayesinde bilmem kaça bölündük ... Hem Atatürkçüyüm hem de oyum İnce'ye ...
yazıklar olsun seni adam yerine koyup orada dinleyenlere
mhp iyice akpleşti
sizde Atatatürkü anlayacak yolundan gidecek . yol haritası yapacak kapasite zaten yok . Bırak uzak dur Atatürkten Sen tayyipçisin
siz türkücüler siz kimsiniz ki paşam hakkında konuşursunuz siz gidin akp ye geçin aynı zihniyet siniz mafya bozuntuları sizi
Ataturke saygi duymayan ve hice sayan milliyetci olmayipta oyle gözukenlere oy moy yok ne mutlu turkum diyene ruhun şad olsun türkün atasi
çocukluğunda kuran kurslarına gitmişsinya işte onuda utandığın Atatürk'e borçlusun. Tıpkı şuan yönetimine aday olduğun ülke gibi
Açık konuşmak gerekirse bu adamın neden bunu dediği belli. Para nerde ben oradayım demek istiyor. şeref namus ne gezer bu akılsızlarda. MHP li kardeşlerime diyorum MHP yozlaşmıştır
Bunlar hakikaten cahil. Atatürkçü olmak dinsiz olmak değil. Dinsiz olmak bence Atatürkçülüğün karşısında bir inanç olarak görmektir.
sen olma atatürkçü.hatta sen git arabistana yerleş
Bunu nasıl vekil adayı? Atatürkçülük nedir, solculuk nedir bir araştırsın zahmet olmazsa.
Atatürkçü olmanın yada Atatürkçü yakıştırmasının neresi kötü,neresi kara propaganda!? Mutlu olmalısın,hoşuna gitmeli aslında...
mhp ile atatürkün bir bagı kalmadı zaten bırakın desin
körle yatan ...
korkma Atatürkçü olmandan zarar gelmez ama imamhatipliysen ozaman düşünmek lazım. enson çiftlik bankın bi tombulu vardıya işte oda senin okuldan mezun.
Allahıma bin şükür namazımızı kılar , kuran ımızıda okuruz. Elhamdülillah Müslümanım, şükürler olsun ki Türk'üm ve M.Kemal Atatürk ü de cok severim. anlam veremedıgım bir insan namaz kılıyor inanıyor diye muhafazakar diye Atatürk ü sevemez mi? insanlar kutuplasmak icin ve ayrıstırmak icin herseyı yapıyor. kıyamet kopmaya yakın.Allahım bizi Müslüman görünumlü süslümanların gazabından ve şerrinden korusun.
Bu sözler kuran kurslarında, imam hatiplerde Atatürk ve Laik cumhuriyet karşıtı insanlar yetiştiriyorlar anlamına gelir. Bu haliyle bile , islam aleminin en demokratik, özgür ülkesi halen Türkiye ise bu Mustafa Kemal Atatürk ve Laik sistem sayesindedir. İsmail Kahraman ve bu gibiler lanet olsun size, bu ülkenin aydınlık yüzüne yakışmıyorsunuz.
@baykaya57 Parti ismi A.H.P olarak degismeli.Sizce?
önce arapmısınız Türkmüsünüz ona bir karar verinde milliyetçi de olursunuz belki
bu yobazlar dan nasıl kurtulcaz
bedevidir bu yeni mhp'nin geldiği hal işte..
atatürkçü de ne demek... nereye müracat etmek lâzım.
AKP+MHP destekçilerine Türk müsün, Atatürk'ü seviyor musun, Türkiye Türk yurdu kalsın mı deyince hakaret olarak algılıyorlar. Onların da tabiat böyle.
O sana Atatürkçü diyenler adına ben özür dilerim yanlış ve düşünmeden söz etmişler bu ülkede Atatürkçü olunmaz zaten doğulur sen olsan olsan ingiliz fransız italyan yada yunan çocuğu olursun
Bencede dogru demiş, böyle siyasi cikarlar icin girmedikleri kılık kalmayanlar için Atatürkçülük gibi yüce bir mertebe elbette kara propaganda sayilir. Atatürkçü olmak onur, şeref, haysiyet gerekir... bu erdemler bunun gibiler için elbette kara propaganda
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