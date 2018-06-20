MHP Bolu milletvekili adayı Adem Evcil'in Atatürk sözlerine tepki yağdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu birinci sıra milletvekili adayı Adem Evcil, parti toplantısında yaptığı konuşma ile sosyal medyada tepki çekti.
"ATATÜRKÇÜ OLDUĞUMU SÖYLÜYORLAR, ÇOCUKLUĞUM KUR'AN KURSLARINDA GEÇTİ"
Vekil adayı Adem Evcil'in konuşması toplantıya katılan bir başka partili tarafından kaydedildi. Evcil konuşmasında, "Şimdi birçok yerde kara propaganda yapmaya başladılar. O kadar kara propaganda yapıyorlar ki bazen duyduklarım karşısında şok oluyorum. Çocukluğum Kur'an kurslarında geçti. Babam imam hatip lisesi mezunu, bütün öğrenim hayatını orada tamamladı. Adam diyor ki Adem başkan koyu solcuymuş, Atatürkçüymüş. Bunu söyleyen kim? Bunlar" ifadelerini kullandı.
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