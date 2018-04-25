MHP Bursa teşkilatı seçime hazır

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa il teşkilatında seçim hazırlıkları başladı.
İl Başkanı Tevfik Topçu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, merkez yönetim kurulu üyeleri Fevzi Zırhlıoğlu ve Kadir Çitil, Merkez Disiplin Kurulu üyesi Muhammet Tekin, il başkanlık divanı üyeleri ile 17 ilçe başkanı katıldı. Toplantıda konuşan İl Başkanı Tevfik Topçu, "Daha önce birçok defa seçimlerin 3 Kasım 2019’dan önce yapılabileceğini ifade etmiştim. Ve seçimlerin 24 Haziran’da yapılması kararı alındı. Malum olduğu üzere, 24 Eylüldeki il kongremizden bugüne Bursa teşkilatları olarak hem genel hem de yerel siyasete ilişkin disiplinli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda yapılan, Genişletilmiş İlçe Başkanlık Divanı Toplantıları ve Üye katılım törenlerinde teşkilatımızın her kademesindeki arkadaşımızla bir araya gelerek Cumhur ittifakı ve yerel gündeme ilişkin değerlendirmeler yapma fırsatımız oldu. Bunun yanında, mahalle toplantıları, esnaf ve sivil toplu kuruluşları ziyaretleri ile vatandaşımızla olabildiğinde temas etme gayretini gösterdik. Dersimize çalışmış bir şekilde, 24 Haziranda gerçekleştirilecek Milletvekilliği genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırız. Her birimize ayrı ayrı büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bursa’da gidilmedik yer, ulaşılmadık hemşerimizin kalmaması gerekmektedir. Ve neticesinde, çalışmalarımızın ve emeklerimizin bir karşılığı olarak cumhur ittifakına en yüksek oranda katkıyı sağlayacağımız kanaatindeyim” dedi.
24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası
İYİ Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması: 2. turda birleşme olabilir
24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi
24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanlığı adayları için flaş çağrı
ABD'de terör örgütü YPG çatlağı
Manisa'da iğrenç olay! Polis, tacizciyi vatandaşların elinden zor aldı
9 çocuğu olan profesör doğuştan kısır çıktı
Seks tarikatından son anda kaçmışlar
İstanbul Şişli'de taksici dehşeti! Yoldan karşıya geçen yayayı bıçakladı
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
2018 MSÜ tercih sayfası: MSB Milli Savunma Üniversitesi öğrenci alımı tercihleri başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum