HABER

MHP Bursa teşkilatı seçime hazır

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 11:13 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa il teşkilatında seçim hazırlıkları başladı.İl Başkanı Tevfik Topçu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, merkez yönetim kurulu üyeleri Fevzi Zırhlıoğlu ve Kadir Çitil, Merkez Disiplin Kurulu üyesi Muhammet Tekin, il başkanlık divanı üyeleri ile 17 ilçe başkanı katıldı.

MHP Bursa teşkilatı seçime hazır

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa il teşkilatında seçim hazırlıkları başladı.
İl Başkanı Tevfik Topçu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, merkez yönetim kurulu üyeleri Fevzi Zırhlıoğlu ve Kadir Çitil, Merkez Disiplin Kurulu üyesi Muhammet Tekin, il başkanlık divanı üyeleri ile 17 ilçe başkanı katıldı. Toplantıda konuşan İl Başkanı Tevfik Topçu, "Daha önce birçok defa seçimlerin 3 Kasım 2019’dan önce yapılabileceğini ifade etmiştim. Ve seçimlerin 24 Haziran’da yapılması kararı alındı. Malum olduğu üzere, 24 Eylüldeki il kongremizden bugüne Bursa teşkilatları olarak hem genel hem de yerel siyasete ilişkin disiplinli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda yapılan, Genişletilmiş İlçe Başkanlık Divanı Toplantıları ve Üye katılım törenlerinde teşkilatımızın her kademesindeki arkadaşımızla bir araya gelerek Cumhur ittifakı ve yerel gündeme ilişkin değerlendirmeler yapma fırsatımız oldu. Bunun yanında, mahalle toplantıları, esnaf ve sivil toplu kuruluşları ziyaretleri ile vatandaşımızla olabildiğinde temas etme gayretini gösterdik. Dersimize çalışmış bir şekilde, 24 Haziranda gerçekleştirilecek Milletvekilliği genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırız. Her birimize ayrı ayrı büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bursa’da gidilmedik yer, ulaşılmadık hemşerimizin kalmaması gerekmektedir. Ve neticesinde, çalışmalarımızın ve emeklerimizin bir karşılığı olarak cumhur ittifakına en yüksek oranda katkıyı sağlayacağımız kanaatindeyim” dedi.

Helikopterle imha edildiler!Helikopterle imha edildiler!
Ekşi Sözlük'te 'CHP'nin adayı kim olsun?' anketi! 12 isim öne çıktıEkşi Sözlük'te 'CHP'nin adayı kim olsun?' anketi! 12 isim öne çıktı
'Duvara toslamak üzereyiz!''Duvara toslamak üzereyiz!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım'dan flaş açıklama: Hayal kırıklığına uğradık

Başbakan Yıldırım'dan flaş açıklama: Hayal kırıklığına uğradık

Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecek

Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecek

Muharrem İnce'den son dakika Abdullah Gül açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika Abdullah Gül açıklaması

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

'Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu'nun randevusunu hep reddetti'

'Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu'nun randevusunu hep reddetti'

Erdoğan'la Abdullah Gül bir araya mı geliyor?

Erdoğan'la Abdullah Gül bir araya mı geliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.