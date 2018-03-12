MHP Bursa tüm partilileri kurultaya davet etti

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanlığı 18 Mart’ta düzenlenecek 12 olağan kurultaya partilileri davet etti.

Bursa il başkanlığında yaptığı açıklamada Devlet Bahçeli’nin yanında olduğunu ifade eden MHP Bursa İl Başkanı Tevfik Topçu, "Geçtiğimiz zaman diliminde çokça gündemi meşgul eden ve tüm kamuoyunda merak konusu olan Milliyetçi Hareket Partisi 12. Olağan büyük kurultayı partimizin 10 Ocak 2016 tarihli merkez yürütme kurulu kararına uygun olarak 18 Mart 2018 Pazar günü gerçekleştirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasetinde 49 yıldır varlığını sürdürmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi, alelade bir siyasi parti değildir. Bedeller ödemiş çileler çekmiş daha da mühimi haklı davası uğrunda şehitler vermiş kutlu yolculuğun adıdır. Türk Milliyetçiliğinin bayraktarı liderimiz Devlet Bahçeli’dir bu sebeple Milliyetçi Hareket Partisi Bursa teşkilatları olarak her şart ve surette dün olduğu gibi bugünde genel başkanımızın yanındayız ve destekçisiyiz. 18 Mart Pazar günü aynı zamanda bu topraklardaki yarınlamızın müjdeleyicisi zaferimizin 103’üncü yılıdır. Unutulmamalıdır ki Çanakkale imparatorluğa son verilen devirde milliyet davamızın ve milli vatanımızın bir sınır burcu olmuştur. Asrın milliyet davasında alacağı yeri Anadolu çocuğuna gösteren işaret Çanakale’deki Mehmetçiğin mezarıdır. Şühedaya vefa da imandandır. Bu ruh ve inançla partimizin 12. Olağan büyük kurultayını gerçekleştirerek mukaddesi bir inançla kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Hakkın yolunda milletin yanında önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben deme iradesi kararlılıkla ortaya koyacağız. Cenab-ı Hakkın inayetiyle genel başkanımızın liderliğinde millete beka için bulanık akan sular yeniden durulacak gökyüzüne direkler yeniden vurulacak, saadet menziline yeniden varılacak, çağlar üstü bir nizam yeniden kurulacak. Sevdası Türkiye olan ve kalbi Türk Milleti için çarpan tüm yürekleri Bursalı hemşehrilerimizin milli duruş şühedaya vefa millete beka temasıyla 18 Mart 2018 günü Ankara’da gerçekleştireceğimiz 12. olağan büyük kurultayımızda aramızda görmek isteriz" dedi.