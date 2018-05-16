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MHP'de fezleke şoku: Dokunulmazlığı kaldırılsın!

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 10:58 | Son Güncelleme

Meclis’e 28 milletvekilii hakkında fezleke geldi. Bunlar içerisinde MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebini içeren fezleke dikkat çekti. Erdem'in fezlekesi, 26. Yasama Dönemi'nde MHP'li bir milletvekili hakkında Meclis'e gelen ilk fezleke olma özelliğini taşıyor.

MHP'de fezleke şoku: Dokunulmazlığı kaldırılsın!

Meclis’in seçim tatiline girmesine sayılı günler kala milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 28 yeni fezleke geldi. Anayasa Karma Komisyonu’na gönderilen fezlekelerin 1’i MHP, 4’ü CHP, 23’ü ise HDP milletvekilleri hakkında düzenlendi.

Gazete DuvaR'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Fezleke düzenlenenler arasında MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem de yer aldı. Erdem'in fezlekesi, 26. dönemde MHP'li bir milletvekili hakkında Meclis'e gelen ilk fezleke olma özelliği taşıyor.

TBMM BAŞKANVEKİLİ YAŞAR TÜZÜN'E FEZLEKE

Meclis’e gelen fezlekelerin 4’ü CHP milletvekilleri hakkında düzenlendi. Yasama dokunulmazlığı kaldırılmak istenen CHP Milletvekilleri içinde Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün dikkat çekerken, diğer CHP milletvekilleri Cemal Okan Yüksel, Murat Emir ve İbrahim Özdiş oldu.

ÇOK SAYIDA HDP'Lİ VEKİL DE YER ALIYOR

HDP milletvekilleri arasında partinin eş genel başkanı Pervin Buldan da yer aldı. Yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP eski Grup Başkanvekili İdris Baluken ile ilgili de yeni fezlekeler yer alırken hakkında fezleke düzenlenen diğer HDP milletvekilleri şu isimler oldu:

“Alican Önlü, Sibel Yiğitalp, Adem Geveri, Nadir Yıldırım, Feleknas Uca,Hişyar Özsoy, Kadri Yıldırım, Lezgin Botan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Feleknas Uca, Ertuğrul Kürkcü, Gülser Yıldırım, Bedia Özgökçe Ertan, Dilek Öcalan ve Mizgin Irgat.”

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MHP fezleke Arzu Erdem HDP CHP Yaşar Tüzün cemal okan yüksel

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
o zaman akp’nin %85 feto’cu mecliste , onlar ne olucak ?
NİYE HİÇ AKP MİLLETVEKİLİ YOK?
dolar 4.50 bunada şükür
Onlara hiçkimse dokunamaz bir allahtan hariç
mubarekler fezleke sebebini bir yazsanızda bizde öğrensek
dikkat ediyormusunuz 1 tane akp li vekil yok !! bunların hiçbirinin yolsuzluk dosyası yok !! hiçbirinin fetö dosyası yok !! daha geçen orkide yağlarının sahibi 3 tane vekil ismi vermişti halbuki cematten diye...
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