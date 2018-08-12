MHP'den Akşener'e 'İsviçre çakısı' yanıtı: Yavaş ol bakalım

Yeniden İYİ Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Meral Akşener, kurutlaydaki konuşmasında MHP'yi de eleştirip, "İYİ Parti, AK Parti ve CHP'nin bir kumpas ağzı gibi konumlandığı, yanlarına da her işe yarayan, İsviçre çakısı rolündeki, MHP'nin iliştirildiği siyasi tabloyu değiştirmiştir.Türkiye, memleketi beslemek yerine, türlü oyunlarla birbirlerini besleyen, siyaset erbabı yüzünden, bugünlere geldi" demişti.

Konuşmasında seçim sonuçlarına da değinen Akşener, "Her türlü engelleme çabasına, imha gayretine rağmen, İYİ Parti, ayağını sağlam basıp, dimdik duracağı bir alan kazanmıştır. Sorumluluğumuzu, yükümlülüğümüzü arttıran %10 oy, İYİ Parti'nin sıçrama tahtasıdır.Biz, kınayanların kınamasına aldırmadan, siyaset yapacağız" diye konuştu.

MHP: İSVİÇRE ÇAKISI DEĞİL, TÜRK'ÜN EGEMENLİK KILICI



Akşener'in MHP'yi eleştirilerine partinin genel başkan yardımcısı ve İstanbul milletvekili Semih Yalçın yanıt verdi.

Yalçın yazılı açıklamasında şunları söyledi:

"MHP'nin çakıya benzetilmesine gelince… İşte orada Meral Akşener'e, "Yavaş ol bakalım!" demek icap etmektedir. MHP İsviçre çakısı değildir ama Türk'ün egemenlik kılıcını temsil etmektedir. O kılıç hem adalet dağıtır hem de bozguncuların, fesat ve fitne çıkaranların, tefrika yaratanların boynunu vurur. MHP'nin her işe yaradığı doğrudur çünkü MHP büyük bir liyakat ve ehliyetle milletin vicdanını, sağduyusunu temsil etmektedir."

