HABER

MHP'den Akşener'e 'İsviçre çakısı' yanıtı: Yavaş ol bakalım

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2018 15:54 | Son Güncelleme

İYİ Parti 2. Olağanüstü Kurultayı'nda Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi. Akşener'in MHP'ye yönelik 'İsviçre çakısı' sözlerine, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan yanıt geldi.

MHP'den Akşener'e 'İsviçre çakısı' yanıtı: Yavaş ol bakalım

Yeniden İYİ Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Meral Akşener, kurutlaydaki konuşmasında MHP'yi de eleştirip, "İYİ Parti, AK Parti ve CHP'nin bir kumpas ağzı gibi konumlandığı, yanlarına da her işe yarayan, İsviçre çakısı rolündeki, MHP'nin iliştirildiği siyasi tabloyu değiştirmiştir.Türkiye, memleketi beslemek yerine, türlü oyunlarla birbirlerini besleyen, siyaset erbabı yüzünden, bugünlere geldi" demişti.

Konuşmasında seçim sonuçlarına da değinen Akşener, "Her türlü engelleme çabasına, imha gayretine rağmen, İYİ Parti, ayağını sağlam basıp, dimdik duracağı bir alan kazanmıştır. Sorumluluğumuzu, yükümlülüğümüzü arttıran %10 oy, İYİ Parti'nin sıçrama tahtasıdır.Biz, kınayanların kınamasına aldırmadan, siyaset yapacağız" diye konuştu.

MHP: İSVİÇRE ÇAKISI DEĞİL, TÜRK'ÜN EGEMENLİK KILICI

Akşener'in MHP'yi eleştirilerine partinin genel başkan yardımcısı ve İstanbul milletvekili Semih Yalçın yanıt verdi.

Yalçın yazılı açıklamasında şunları söyledi:

"MHP'nin çakıya benzetilmesine gelince… İşte orada Meral Akşener'e, "Yavaş ol bakalım!" demek icap etmektedir. MHP İsviçre çakısı değildir ama Türk'ün egemenlik kılıcını temsil etmektedir. O kılıç hem adalet dağıtır hem de bozguncuların, fesat ve fitne çıkaranların, tefrika yaratanların boynunu vurur. MHP'nin her işe yaradığı doğrudur çünkü MHP büyük bir liyakat ve ehliyetle milletin vicdanını, sağduyusunu temsil etmektedir."

PARTNERSosyal medyanın gerçek çılgınlarıSosyal medyanın gerçek çılgınları
Meral Akşener: 'Gel' dediniz geldim, görev töre gereğidir (3)Meral Akşener: 'Gel' dediniz geldim, görev töre gereğidir (3)
Meral Akşener: Görev, töre gereğidir, 'gel' dediniz, geldim (2)Meral Akşener: Görev, töre gereğidir, 'gel' dediniz, geldim (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti MHP Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi

Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi

Galatasaray'da deprem!

Galatasaray'da deprem!

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan

Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan

Okuyucu Yorumları 7 yorum
mhp gözümde bitmiştir. zamane partisi.
kılıç at egemenlik bırakın bu işleri. ekonomi bitmiş. hala milletin beynini türklük ile kandiriyorsunuz. ben de türküm ama karnımi doyurdugunu gormedim. dunya islerine bakin artik
marol gündemde kalmak için istifa ettim ayakları yaptı bundan sonrada mhp ye sallamaktan başka bi icraatı olmaz
Akp nin stepnesi olarak mı Türk'ün kılıcı oluyorsunuz.
TÜRK ÜN EGEMENLİK KILICI KİM?SENMİSİN BAHÇELİMİ?YOKSA ORDU MİLLETVEKİLİNİZ SADİ SOMUNCUOĞLUNA MECLİSTE DAYAK ATMAYA ÇALIŞAN KİŞİMİ?İÇİNİZDE BİR TANE BASİRETLİ GERÇEK MÜMİN VARMI?
türkün kılıcı nezamandır şivan perverlerle şarkı söyleyenlerin oyuncağı olmuş semih yalçın efendi..
NE YAVAŞI OLANI DEMİŞ YALANMI OYLARIMIZI SATANLAR HARAM ZIKKIM OLSUN MHP İMİŞ
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da çok önemli döviz açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da çok önemli döviz açıklaması!

Muharrem İnce delegelerle bir araya geldi

Muharrem İnce delegelerle bir araya geldi

Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi

Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi

Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan

Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan

Meral Akşener'den sonra bir partiden daha Hükümet'e destek mesajı

Meral Akşener'den sonra bir partiden daha Hükümet'e destek mesajı

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.