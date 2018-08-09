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MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.08.2018 13:31 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, hazırladıkları kanun teklifiyle, kamuoyunu yönlendirmek veya etkilemek maksadıyla yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan kamuoyu araştırmacılarının 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının öngörüldüğünü söyledi.

MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi

Karakaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hazırladığı Kamuoyu Araştırmaları ve Sonuçlarının Yayınlanmasına İlişkin Kanun Teklifi hakkında bilgi verdi.

TEKLİFTE NELER VAR?

Teklife göre araştırmacının; yayınlanan bir araştırma için araştırmayı kim için yaptığını, araştırmanın finansmanının kim tarafından karşılandığını ve tutarını belgeleri ile birlikte paylaşmak zorunda kalacağını belirten Karakaya, araştırmacının, veri toplama, analiz etme ve yayınlama dahil her aşamada dürüst, doğru ve tarafsız olmakla yükümlü tutulduğunu belirtti.

Güvenilirliği ve geçerliliği konusunda şüphe duyulan ya da bağlamından koparılarak müşteri tarafından yayınlanan bir araştırma sonucuna, araştırmacının müdahale etmesinin zorunlu olacağını ifade eden Karakaya, şu bilgileri verdi:

"Kişisel verilerin arşivlenerek başka çalışmalar ya da başka amaçlar için kullanımının önüne geçilmesi maksadıyla, ilgili işlemler sonlandığında imha edilmesi zorunluluğu getirilmektedir.

Araştırmacı olmak ve kamuoyu araştırma kuruluşu kurmak için gerekli bilimsel ve teknik yeterliliğe ilişkin nesnel koşullar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Belirlenen görev ve yükümlülüklerin ifasında her neviden araştırmacılar TÜİK ile iş birliği içerisinde çalışacak. TÜİK, bilimsel ve teknik özerklik ilkesi doğrultusunda, kamuoyu araştırmasının bilimsel ve teknik doğruluğu ve verilerin yeterliliği ile sınırlı olarak denetim yapma yetkisine sahip olacak.

Teklifin getirdiği önemli bir husus da cezadır. Teklifte belirtilen koşul ve ilkelere uymayan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşuna; ilgili araştırmayı yapmak için fatura karşılığı aldığı ücretin 10 katına kadar idari para cezası kesilebilecek.

Teklif, manipülasyon suçuna 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası getiriyor. Bu teklifteki koşul ve ilkelere aykırı olarak araştırma adı altında veya imasıyla kamuoyunu bir kurum, kuruluş, ürün, hizmet veya kişi hakkında olumlu ya da olumsuz yönlendirmek veya etkilemek maksadıyla yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşunun sorumlu yöneticisinin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülmektedir."

MHP lideri Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimleri öncesinde anket şirketlerinin yönlendirmek maksadıyla bazı araştırmalar yaptıklarını ifade ederek bu duruma sert tepki göstermişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli anket şirketleri MHP

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Sayın bahçeli, A haber hakkında da bi gelişme var mi? Yalan dolan haberlerden dolayı....
muz cumhuriyetine dondu ulke biri istiyor diye yasa kanun cikartiliyor
bahçeliden lider olursa ülkenin bu durumda olması normal ne liderlik vasfı var ne muhalefet yapabiliyor ne milliyetçiliği biliyor boş beleş işlerle uğraşıyor konuşamıyor bile rahmetli Türkeşin kemikleri sızlıyordur bunu gördükçe
yapılsın ama yandaşlara da uygulansın bu karar bakalım kim karlı kim zararlı...
MALUM KAYNAK - ANADOLU AJANSI! SAYIN BAHÇELİ,DAHA ÖNCE %65 DEYİP DE MİLLETİ YANLIŞ YÖNLENDİRİP,YALAN SÖYLEYENLERE NE DEMELİ ACABA?
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