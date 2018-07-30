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MHP'den bir Devlet Bahçeli klibi daha! Bahçeli yine ders almadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2018 19:40 | Son Güncelleme

MHP'nin resmi sosyal medya hesabından, Devlet Bahçeli'nin klasik otomobili ile Ankara'yı turladığı görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Bahçeli'nin tıpkı diğer videodaki gibi emniyet kemeri takmadığı görüldü.

MHP resmi Twitter hesabı, bir Bahçeli klibi daha yayınladı. Bahçeli'nin klasik araba kullandığı ilk klipte kemer takmaması gündem olmuştu. Bugün paylaşılan klipte de Bahçeli'nin emniyet kemeri takmadığı görüldü.

Emel Taşçıoğlu'nun "Bir selam gönder bari bayramdan bayrama" türküsü eşliğinde Eskişehir yolunda ilerleyen Bahçeli, diğer araçlardan kendini selamlayanlara bozkurt işaretiyle karşılık verdi.

ELİNDEN TESBİHİNİ DÜŞÜRMEDİ

Bahçeli'nin araba kullanırken elinden tesbihini düşürmemesi de dikkati çekti.

Devlet Bahçeli'nin, geçen hafta 1970 model Ford marka klasik otomobiliyle başkent caddelerinde gezdiği anlara ait bir video paylaşılmıştı.

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