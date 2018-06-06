MHP'den flaş çıkış: AK Parti daha fazla duyarsız kalamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 'teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri' hariç olmak üzere 'kader mahkûmları' diye nitelediği suçlulara af çıkarılması yönünde yaptığı üst üste açıklamaların ardından MHP kulislerinde, 'affın toplumsal bir beklentiye dönüştüğü' yorumları yapıldı.

'İKİ ARADA BİR DEREDE'



Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, seçimlere sayılı günler kala AK Parti kanadından ardı ardına gelen “Gündemimizde yok” açıklamalarının ise 'AK Parti’yi seçim sahasında iki arada bir derede bıraktığı' ifade edildi.

'BOŞ OY'



İktidarın af bekleyen seçmenin beklentisini boşa çıkardığı ve bu durumun da AK Parti’ye ‘boş oy’ olarak geri döneceği öne sürülürken, AK Parti’nin affa sıcak bakması halinde bu kez affa karşı çıkan seçmeninden tepki alabileceği değerlendiriliyor.

'Af çıkması halinde bundan toplumun çok küçük bir kesiminin etkileneceğini' savunan MHP’li kurmaylar, 'AK Parti’nin de toplumsal bir sorun haline gelen af konusunda daha fazla duyarsız kalamayacağını' ileri sürüyor.