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MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2018 18:58 | Son Güncelleme

MHP Didim İlçe Başkanlığı yönetimindeki 23 üye, görevlerinden istifa etti. MHP Aydın İl Başkanı Levent İlter'in genel merkez tarafından görevden alınmasına tepki gösteren partililer, istifalarını düzenledikleri basın toplantısıyla duyurdu.

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Aydın İl Başkanı Levent İlter, genel merkez tarafından dün görevden alındı. İlter'in yerine bir dönem önceki il başkanı, Burak Pehlivan getirildi. İlter'in görevden alınmasının ardından MHP Didim İlçe Başkanlığı'ndaki 23 kişi, görevlerinden istifa etti. Düzenledikleri basın toplantısında istifalarını duyuran partililer adına konuşan MHP Didim İlçe Sekreteri Ülkü Perizat Sürücü, kendisiyle birlikte partideki 11 kişilik asil yönetim kurulu üyeleri ile 8 kişilik yönetim kurulu yedek üyeleri ve Kadın Kolları yönetiminden 3 kişinin görevlerinden istifa ettiğini söyledi. Sürücü, şu açıklamayı yaptı:

"Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından MHP Didim İlçe Başkanlığı'ndan MHP Aydın İl Başkanlığı'na ataması yapılan başkanımız Levent İlter'in ardından ilçemizin MHP İlçe Başkanlığı'na getirilen veya seçilen parti başkanlarımızın yönetim kurulu içerisinde tahsis edilmesi elzem olan güven ortamının sağlanamaması, sürekli kendi aralarında tartışmaları ile görevlerini yerine getirememeleri, kendi kişisel problemlerini parti içine yansıtmaları ile ilçe yönetiminin işlevselliğini planlı ve organize bir şekilde alaşağı ettiklerini, davamıza zarar verdiklerini düşündüğümüz için yönetim görevlerimizden istifa ettiğimizi bildiririz."

İSTİFA EDEN İSİMLER

MHP Didim İlçe Teşkilatı'ndan istifa eden isimler şöyle:

"İlçe Sekreteri Ülkü Perizat Sürücü, İlçe Başkan Yardımcısı Sakip Bulçum, İlçe Başkan Yardımcısı Semih Denli, Kadın Kolları Başkanı Sengül Yedilmez ve İlçe Saymanı Hasan Karadayı. Yönetim Kurulu asil üyeleri Burhan Özsoy, İbrahim Avcı, Olcay Kırtı, Mustafa Genişoğlu, Volkan Kurucu ve Hakan Kayhan.

Yönetim Kurulu yedek üyeleri Ali Ateş, Sedat Ermişler, Hasan Kahraman, Abdullah Şahin, Mehmet Emin Dönder, Veli Dinç, Murat Dündar ve Serhat Atak. Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri Fahire Kayhan, Selda Bulçum, Hatice Genişoğlu ve Tabber Genişoğlu.

DHA

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