MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Aydın İl Başkanı Levent İlter, genel merkez tarafından dün görevden alındı. İlter'in yerine bir dönem önceki il başkanı, Burak Pehlivan getirildi. İlter'in görevden alınmasının ardından MHP Didim İlçe Başkanlığı'ndaki 23 kişi, görevlerinden istifa etti. Düzenledikleri basın toplantısında istifalarını duyuran partililer adına konuşan MHP Didim İlçe Sekreteri Ülkü Perizat Sürücü, kendisiyle birlikte partideki 11 kişilik asil yönetim kurulu üyeleri ile 8 kişilik yönetim kurulu yedek üyeleri ve Kadın Kolları yönetiminden 3 kişinin görevlerinden istifa ettiğini söyledi. Sürücü, şu açıklamayı yaptı:

"Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından MHP Didim İlçe Başkanlığı'ndan MHP Aydın İl Başkanlığı'na ataması yapılan başkanımız Levent İlter'in ardından ilçemizin MHP İlçe Başkanlığı'na getirilen veya seçilen parti başkanlarımızın yönetim kurulu içerisinde tahsis edilmesi elzem olan güven ortamının sağlanamaması, sürekli kendi aralarında tartışmaları ile görevlerini yerine getirememeleri, kendi kişisel problemlerini parti içine yansıtmaları ile ilçe yönetiminin işlevselliğini planlı ve organize bir şekilde alaşağı ettiklerini, davamıza zarar verdiklerini düşündüğümüz için yönetim görevlerimizden istifa ettiğimizi bildiririz."