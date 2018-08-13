MHP döviz hesaplarına Türk Lirasına çeviriyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, bugün itibarıyla partilerinin döviz hesaplarının Türk Lirasına dönüştürülmesi sürecini başlattıklarını, bu sürecin en kısa süre içerisinde tamamlanacağını bildirdi.

Karakaya, yazılı açıklamasında, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "ekonomide dış kaynaklı bir komplonun devreye sokulmaya çalışıldığını,Türk Lirasına sahip çıkılması gerektiğini" ifade ettiğini hatırlattı.

Bahçeli'nin, bu açıklamanın hemen arkasından, Mali İşler Başkanlığına "partinin döviz hesaplarının Türk lirasına dönüştürülmesi" talimatını verdiğini anımsatan Karakaya, MHP kasasına, devlet tarafından verilen hazine yardımlarından başka, bağış ya da "yardım" adı altında hiçbir kişi, kurum ya da kuruluştan beş kuruş dahi girişin mümkün olmadığını bildirdi.

Karakaya, bu konuda Bahçeli'nin kati talimatı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, gelir kaynağımız hazine yardımı ve bunlarla ilgili bir bütçe disiplini içerisinde elde edilen nemalarla sınırlıdır. Zaman zaman ihtiyaca ve şartlara bağlı olarak bu sınırlı kaynaklarımızın içerisinde az da olsa döviz hesaplarına da yer verilebilmektedir.

Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla, geçtiğimiz Cuma günü akşamı döviz hesaplarımızın Türk lirasına dönüştürülmesi kararını almıştık. İlk mesai günü olan bugün itibariyle döviz hesaplarının Türk lirasına dönüştürülmesi sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu işlemin amacına hizmet edebilmesi için bankaların nakit planlamaları başta olmak üzere, vade durumları ve diğer teknik konular da dikkate alınarak süreç en kısa süre içerisinde tamamlanacaktır.

Bu davranışın benzer kurum ve kuruluşlara da örnek olması dileğimle saygılarımı sunarım."

