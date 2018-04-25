MHP Dumlupınar İlçe Başkanlığı görevine Murat İzmir atandı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, Aralık ayında fes edilen MHP Dumlupınar İlçe Teşkilatı Başkanlığı görevine, Genel Merkez tarafından Murat İzmir atandı.

Başkan Murat İzmir, yaptığı açıklamada, ’’Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı tarafından bu kutsal görev tarafıma tebliğ edildi. Ülkemizin bütünlüğü ve Dumlupınar ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda gece gündüz demeden yeni teşkilatımızla yorulmak nedir bilmeden çalışacağız. Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli’nin dediği gibi, ülkemiz üzerinde nifak tohumu ekmeye çalışanlara her alanda mücadele edeceğiz. Bu göreve şahsımı layık görenlere teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

