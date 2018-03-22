MHP Gaziantep’ten Türk Tabipler Birliğine tepki

MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Afrin Harekatı için, "Savaş halk sağlığı sorunudur’ diyen Türk Tabipler Birliğine cevap vererek, "Terör halk sağlığı sorunudur. Tedavisi de Türk Silahli Kuvvetleri’dir"

MHP İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, parti binasında yaptığı gündem değerlendirme toplantısında, Afrin’de yapılan Zeytin Dalı Harekatı’nı "Savaş halk sağlığı sorunudur" diyerek eleştiren Türk Tabipler Birliği’ne tepki gösterdi. Taşdoğan, "Savaş bir halk sorunudur diyen diyerek akıl tutulması yaşayan Türk Tabipler Birliğindeki şahıslara şunu söylemek isterim. Asıl terör bir halk sağlığı sorunudur. Tedavisi Türk Silahlı Kuvvetleridir. Afrin’de halkın canını malına kastederek dolayısıyla halkın sağlığını bozan, oradan da Türkiye’ye mikrop saçan teröristler sökülüp atılmıştır“ dedi.

Büyük Kurultay

MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, eski Bakan Hasan Celal Güzel’e ve MHP eski Genel Başkan Yardımcısı Deniz Bölükbaşı’na rahmet diledi. Taşdoğan, MHP’nin 18 Mart 2018’de düzenlediği 12. Olağan Büyük Kurultayı için ise “Devletimize, milletimize, demokrasimize, davamıza, Türk İslam dünyasına hayırlı olmasını diliyorum“ şeklinde konuştu.