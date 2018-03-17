HABER

MHP Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın, kongreye CHP, HDP ve İYİ Parti’yi davet etmediklerini belirterek, "Her üçü de üçüz bir şekilde aynı paralelde hareket eden siyasi partiler. Milli duruştan ne anladıklarını biz biliyoruz" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2018 14:21 | Son Güncelleme

IHAAW141516-SIY/17-03-2018 - MHP Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın, kongreye CHP, HDP ve İYİ Parti’yi davet etmediklerini belirterek, "Her üçü de üçüz bir şekilde aynı paralelde hareket eden siyasi partiler. 17.03.2018 14:15:16 TSI NNNN

IHAAW141516-SIY/17-03-2018

- MHP Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın, kongreye CHP, HDP ve İYİ Parti’yi davet etmediklerini belirterek, "Her üçü de üçüz bir şekilde aynı paralelde hareket eden siyasi partiler. Milli duruştan ne anladıklarını biz biliyoruz" dedi.

17.03.2018 14:15:16 TSI
NNNN

Elinde bıçakla koşarken bir anda yere yığıldı!Elinde bıçakla koşarken bir anda yere yığıldı!
Çocuklar için sosyal medyada yeni tehlike!Çocuklar için sosyal medyada yeni tehlike!
İstanbul depremi uyarısı! İşte en riskli yerlerİstanbul depremi uyarısı! İşte en riskli yerler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım'dan AP'ye tepki: Çıkıntılık yapıyor

Başbakan Yıldırım'dan AP'ye tepki: Çıkıntılık yapıyor

İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı

İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı

MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!

MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!

Eroğlu güzel haberi böyle verdi: Bıyıklarımı kesersem bilin ki...

Eroğlu güzel haberi böyle verdi: Bıyıklarımı kesersem bilin ki...

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a İstiklal Marşı, MHP’ye ittifak yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a İstiklal Marşı, MHP’ye ittifak yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.