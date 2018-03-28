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MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 13:31 | Son Güncelleme

"MHP düşmanları herkesten iyi bilmelidir ki MHP'nin söz sahibi olduğu Türkiye, daha huzurlu, daha güçlü ve daha güzel bir Türkiye'dir. Geleceğin büyük Türkiye'si, MHP'ye gönül vermiş yiğit ülküdaşlarımızın omuzlarında yükselecektir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "MHP düşmanları herkesten iyi bilmelidir ki MHP'nin söz sahibi olduğu Türkiye, daha huzurlu, daha güçlü ve daha güzel bir Türkiye'dir. Geleceğin büyük Türkiye'si, MHP'ye gönül vermiş yiğit ülküdaşlarımızın omuzlarında yükselecektir." ifadesini kullandı.

Adan, yaptığı yazılı açıklamada, 18 Mart'ta hem MHP hem de Türk milleti için tarihi bir günün yaşandığını, MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'nın büyük bir coşku içinde düzenlendiğini hatırlattı.

Binlerce ülkücünün, Anadolu'nun dört bir yanından Ankara'ya geldiğini belirten Adan, Çanakkale'yi geçilmez kılan 18 Mart ruhunun, bu kutlu buluşma için bir araya gelen Türk milliyetçilerinin heyecanında yeniden vücut bulduğunu vurguladı.

Partilerinin, işgalci karşısında yıkılmayan, Çanakkale misali geçilmeyen bir duruşun bu çağdaki temsilcisi olduğunu bir kez daha dosta düşmana ispat ettiğini dikkati çeken Adan, şu değerlendirmede bulundu:

"MHP üzerine siyaset ve toplum mühendisliği oyunları yaparak başarıya ulaşacağını zannedenler, o gün oluşan birlik ve beraberlik resminden dolayı umutsuzluğun, korkunun derin çukurlarına savrulmuştur.
18 Mart'ta gerçekleşen kurultay, sadakatin gücünü, ahde vefanın kudretini ortaya koymuştur. Türk milletinin kaderini belirleyen keskin dönemeçlerin hepsinde doğru ve dik duruşu sergileyen liderimize, her şekil ve şart altında vatan için yollara düşmeyi vazife bilen teşkilatımıza ve memleket istiklalinin, millet istikbalinin teminatı olan davamıza sadakat, şeref vesikamız ve gurur vesilemizdir. Hilalin ışığı, bu memleket için göğsünü kızıl istilalara siper etmiş olan binlerce ülküdaşımızın temiz alınlarından gelmektedir. Kendi gök kubbemizdeki üç hilale sırt çevirenler, rotalarını belirleyecek başka bir yıldızı asla bulamayacaklardır."

- "MHP muhakkak gelecektir"

"Kurultayımızı seyreden perdelenmemiş gözler, MHP'nin pasifize edilmeye çalışıldığı karanlık dönemlerin nasıl yok olduğunu, ülkücü hareketin Türk siyasetinin nasıl lokomotif gücü haline geldiğini görmüşlerdir." ifadesini kullanan Adan, bu köklü değişimin mimarının, Türkiye'nin zor zamanlardan salimen geçmesini sağlayanın Genel Başkan Devlet Bahçeli olduğunu belirtti.

Celal Adan, şunları kaydetti:

"MHP düşmanları herkesten iyi bilmelidir ki MHP'nin söz sahibi olduğu Türkiye, daha huzurlu, daha güçlü ve daha güzel bir Türkiye'dir. Geleceğin büyük Türkiye'si, MHP'ye gönül vermiş yiğit ülküdaşlarımızın omuzlarında yükselecektir.
O gün kurultayımızda oluşan şevk, heyecan ve coşkunun, dalga dalga büyüyerek bütün Türkiye'yi kucaklayacağından hiç şüphemiz yoktur. MHP, bu milletin şeref dolu geçmişini nasıl temsil ediyorsa başarılarla dolu geleceğini de bihakkın temsil edecektir. Herkes bilmelidir ki artık gelecek MHP'dir ve MHP muhakkak gelecektir."

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan yazılı açıklama

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