HABER

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2018 15:36 | Son Güncelleme

"Cumhur İttifakı, Kuvayımilliye'nin bugünkü temsilcisidir. Siyasi sahada adını Cumhur İttifakı koyduğumuz milli ve yerli cephe, giriştiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Cumhur İttifakı, Kuvayımilliye'nin bugünkü temsilcisidir. Siyasi sahada adını Cumhur İttifakı koyduğumuz milli ve yerli cephe, giriştiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Adan, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhur İttifakı"nın milletin istiklal ve istikbalini düşünenler tarafından kurulduğunu belirtti.

Bu konuda MHP'nin sergilediği duruşa işaret eden Adan, "Gayesi ne yapıp edip barajı geçmekten ibaret olanlar, bizim vatanın selameti için oluşturduğumuz milli cepheyi anlayamazlar." ifadesini kullandı.

MHP ve AK Parti birlikte hareket etme zemini oluşturmaya başladığında, ortada bir seçim gündeminin olmadığına işaret eden Adan, tek gündemin "devletin bekası" olduğu karanlık bir gecede bu ittifakın temelinin atıldığını vurguladı.

Adan, memleketi işgal etmek isteyen istilacıların taşeron fedailerinin ayaklanıp, ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanını ve meşru hükümeti hedef aldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımızın bu noktada aldığı tavır, gösterdiği net duruş ise Cumhur İttifakı'nın ruh kökündeki temel koddur. Bizim ittifakımız 15 Temmuz'daki FETÖ kalkışmasını paramparça eden direnişten ilham almıştır.
Bizim ittifakımız, millet için taşın altına elini değil, gerektiğinde gövdesini koyanların, o gece sağa sola bakmadan, hele bir bekleyelim demeden haykırabilenlerin ittifakıdır. Bir yerlere sığınanların, 15 Temmuz'la alakalı kanaatlerini o gece söylemekten aciz kalanların, bu heyecanı ve imanı anlamaları mümkün değildir.
Bizimkisi onların ortaklığı gibi kelle hesabı üzerinden değil, kelle koltukta kurulmuş bir ittifaktır. 15 Temmuz’un akabinde memlekete saldırmak için yine pusuda bekleyen karanlık güç odaklarının planlarını bozan hamledir."

- "Kazanan Türkiye sevdalıları olacak"

İttifaklarının gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için kurulduğunu ifade eden Adan, oy kaygısıyla değil, vatan kaygısıyla, vatanın aleyhine kurulan oyunları dağıtmak amacıyla hareket edildiğini vurguladı.

MHP'nin ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talip olduğu asıl makamın, Türk milletinin gönlüne taht kurmak olduğunu aktaran Adan, şu görüşlerini paylaştı:

"Bunu da çoktan başardığı aşikardır.
Memleket yangınlar içindeyken bir araya gelen ve Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.' Dolayısıyla Cumhur İttifakı, Kuvayımilliye'nin bugünkü temsilcisidir.
Siyasi sahada adını Cumhur İttifakı koyduğumuz milli ve yerli cephe, giriştiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır. Güçlü ve büyük Türkiye için attığımız her adımda milletin desteği ve Allah'ın yardımıyla başarı da peşimizden gelmiştir. 15 Temmuz bunun ispatıdır.
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı bunun ispatıdır. Yine aynı ümit ve iman ile 24 Haziran’daki seçimlerin de bunun bir başka ispatı olacağına inancımız tamdır."

Adan, 24 Haziran'dan sonra kazananın yine Türkiye sevdalılarının, MHP'nin olacağını vurguladı.

Bakan Canikli'den bedelli askerlik sorusuna yanıtBakan Canikli'den bedelli askerlik sorusuna yanıt
AB'den Türkiye'ye Afrin tehdidi!AB'den Türkiye'ye Afrin tehdidi!
Eski milletvekilinin yerini açıkladıEski milletvekilinin yerini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhur ittifakı MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan yazılı açıklama

En Çok Okunan Haberler

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması

İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması

Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu

Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi hakkında ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi hakkında ilk açıklama

Twitter'daki Tamam-devam tartışması Meclis'te gündem oldu

Twitter'daki Tamam-devam tartışması Meclis'te gündem oldu

İl ve ilçe sayısı artıyor mı? MHP'den 2023 çıkışı

İl ve ilçe sayısı artıyor mı? MHP'den 2023 çıkışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.