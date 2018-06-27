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MHP Genel Başkan Yardımcısı Aycan görevinden alındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 12:12 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aycan görevinden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, görevinden alındı.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'ın, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi.

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Görevden Alma MHP sefer aycan

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