MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af talebinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Genel Başkanımızın sözünü ettiği, cezaevlerindeki insanlık onuruna sığmayan yaşam şartlarında, gerçek suçlularla birlikte kader mağdurlarının da bulunduğu basit suçlar işleyenler var. Bunların içerisinde kendini korumak, savunmak için olabilir. Fakirlikten bir takım hafif suçlar olabilir. FETÖ'cü savcıların ve hakimlerin, emniyet güçlerinin mağdur ettiği insanlar olabilir. Dosyalarına tekrar bakılsın ve suçlu bulunmadığına kanaat getirilirse affedilsin." dedi.

Depboylu, Aydın'ın İncirliova ilçesindeki seçim çalışmaları kapsamında, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ile esnaf ve pazarcıları da ziyaret etti.

Deniz Depboylu, ziyaretleri esnasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Bahçeli'nin, teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere kader kurbanlarının davalarının tekrar incelenmesi talebinde bulunduğunu anımsattı.