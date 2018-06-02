MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af talebinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Genel Başkanımızın sözünü ettiği, cezaevlerindeki insanlık onuruna sığmayan yaşam şartlarında, gerçek suçlularla birlikte kader mağdurlarının da bulunduğu basit suçlar işleyenler var. Bunların içerisinde kendini korumak, savunmak için olabilir. Fakirlikten bir takım hafif suçlar olabilir. FETÖ'cü savcıların ve hakimlerin, emniyet güçlerinin mağdur ettiği insanlar olabilir. Dosyalarına tekrar bakılsın ve suçlu bulunmadığına kanaat getirilirse affedilsin." dedi.
Depboylu, Aydın'ın İncirliova ilçesindeki seçim çalışmaları kapsamında, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ile esnaf ve pazarcıları da ziyaret etti.
Deniz Depboylu, ziyaretleri esnasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Bahçeli'nin, teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere kader kurbanlarının davalarının tekrar incelenmesi talebinde bulunduğunu anımsattı.
Bu talebin yanlış anlaşıldığını savunan Depboylu, çok fazla mağdur olduğunu ve bu nedenle bu talebin dikkate alınması gerektiğini söyledi.
Mağdur edilenler arasında FETÖ mağduru Kore gazisi Süleyman Arslan'ın da olduğunu, FETÖ'den tutuklanan savcıların Arslan hakkında iddianame hazırladığını belirten Deniz Depboylu, bu mağduriyetleri gidermek için çalıştıklarını ifade etti.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in HDP ile yan yana yürümekten çok mutlu olduğunu savunan Depboylu, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet Halk Partisine oy vermiş olan, milliyetçi duyguları halen canlı olan vatandaşlarımız, seçmenler ne düşünüyor? Aslında bunun cevabını da sandıkta alacağız. Bu arada FETÖ'nün ipiyle hareket edenleri de bir uyarmak gerekiyor. Aslında bir bakıma iyi, içlerinde ne varsa söylüyorlar. Cumhur İttifakı bu seçimden güçlü bir şekilde çıkacak. İlk seçimde de cumhurbaşkanlığı seçimi sonlanmış olacak. Biz bunu görüyoruz. Kendi bindikleri dalı kestikleri sürece, kendi şanslarını yaratmak mümkün değil. Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu sürece vatan bölünmez, devlet parçalanmaz, millet ayrıştırılmaz, bayrak inmez, ezan susmaz. O nedenle Milliyetçi Hareket Partisi sahaya çıktığında vatandaşlarımız tarafından takdirle karşılanıyor."
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