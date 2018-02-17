MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Terör örgütlerine karşın net bir tavır sergileyemeyen, HDP'nin PKK'nın siyasi bir uzantısı olduğunu bir türlü kabul etmeyen, HDP ağzıyla konuşan, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü tiyatro olarak değerlendiren, milletin değerlerinden kopmuş, okyanus ötesinin dümen suyuna girmiş bir CHP, tabanına da ülkeye de ihanet içerisindedir." dedi.

Durmaz, Karaman'da partisince bir otelde düzenlenen birlik gecesinde yaptığı konuşmada, İYİ Parti'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

Partililerden, İYİ Parti yetkililerine "Ya siz dün bu partiyi ele geçirmeye çalışırken yalan söylüyordunuz, ya bugün kurduğunuz partinize yalan söylüyorsunuz. Hangisi doğru?" sorusunu yöneltmelerini isteyen Durmaz, şöyle devam etti:

"(Ülkücülük yapamıyoruz) diye imza kampanyası başlattınız, (biz ülkücü bir parti değiliz) dediniz. Selahattin Demirtaş'a türkü yakanlar bunlarda, CIA'nin yan kuruluşunda çalışan bunlarda, Masonların bölge başkanları bunlarda. Daha önce başka partilerde siyaset yapıp, bizim partimize gelen değerli siyasetçileri en çok bunlar eleştiriyordu. Şimdi ben de söylüyorum. Sizin gerçek yüzünüz şimdi ortaya çıkan yüzünüzdür. Siz eğer dün MHP'yi ele geçirseydiniz eminim ki MHP'yi şimdiki partinizin konumuna düşürecektiniz. Çünkü Türkiye'ye diz çöktürmek istiyorsanız, önce MHP'ye, ülkücü harekete diz çöktürmek zorundasınız."