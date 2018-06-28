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MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı: "MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde kendi adayını göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek."

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 20:02 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı: "MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde kendi adayını göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek."


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