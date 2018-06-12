MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Cumhur İttifakı'nın dışında kalan, bizim 'Beş benzemez ittifakı' olarak ifade ettiğimiz ittifak içindekilerin birbirleriyle hiçbir alakaları olmadığını görüyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisinin içinde yer aldığı bir ittifakta kesinlikle PKK ve FETÖ ile mücadele yapılamaz." dedi.

Karakaya, Gölbaşı ilçesinde partisince düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değindi.

Cumhurbaşkanı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı birinci turda çıkarmayı amaçladıklarını belirten Karakaya, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sayın Cumhurbaşkanını, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak birinci turda çıkarmanın bir amaç ve hedef olduğunu vatandaşlarımızın önemli bir kısmı değerlendirmelerinde ifade ediyorlar. Yine Milliyetçi Hareket Partisinin güçlü bir sandalye sayısı ile denge denetimi sağlayacak şekilde TBMM'de yer almasını istiyorlar." ifadesini kullandı.

Karakaya, Millet İttifakı'nı eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı'nın dışında kalan, bizim 'Beş benzemez ittifakı' olarak ifade ettiğimiz ittifak içindekilerin birbirleriyle hiçbir alakaları olmadığını görüyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisinin içinde yer aldığı bir ittifakta kesinlikle PKK ve FETÖ ile mücadele yapılamaz. Bizden ayrılanlar da zaten CHP'nin rüşvetini kabul etmiş, 18 günlüğüne 15 milletvekilini kiralamış, onun bedelini de bugün CHP'nin yaptığı ve söylediklerine sessiz kalarak ödeyen bir siyasi anlayış. Bir hafta önce sayın Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce açılım sürecini yeniden gündeme taşıyacaklarını ve Kandil harekatını durduracaklarını, Afrin'den çıkacaklarını, dolayısıyla bataklığı kurutmak için girilen o bölgede elde edilen önemli kazanımları ve mücadele sonunda elde edilmiş başarılar varken bunları geriye döndürecekleri söylemlerine o ittifakın içerisinde yer alan ve sözde 'milliyetçiyiz' diyenler bir söz söylememişlerdir. Söylemekten çekiniyorlar. Sebebi de rüşvet almışlardır."