MHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, "Halen 'Ne işiniz var Afrin'de?' diyenler, geçmişte 'Ne arıyorsunuz Viyana kapılarında?' diyenlerin bugünkü varisleridir. 'Ne arıyorsunuz Afrin'de?' diyenler ile 'Afrin'e girmeyin.' uyarısı yapanlar' zihniyet itibarıyla hıyanet madalyonunun iki yüzü, aynı beşikte ninnisi söylenen iki süt kardeşidir." ifadesini kulladı.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Afrin'de tarihi bir mücadele verilirken, CHP'nin tutumu ve açıklamalarının "vahim ve yaralayıcı" olduğunu belirtti.

CHP'nin HDP ile aynı çizgide olduğunu savunan Öztürk, şöyle devam etti:

"Biz CHP'nin anamuhalefet partisi olmasını, milli birliğe katkı yapmasını, alternatif üretmesini, çözüm geliştirmesini beklerken, onlar gererek, karıştırarak, öteleyerek, bölerek ve yıkarak ana ihanet olmayı tercih ediyorlar. Bir taraftan kendi içlerindeki kısır, anlamsız, sonuçsuz tartışmaları sürdürüyor, bir taraftan Zeytin Dalı Harekatı'nı sulandırmak ve içini boşaltmak için birbirleriyle yarış ediyor, diğer taraftan da yalan, iftira ve hakaretlerle milli birliğin değişmez adresi olan partimize saldırıyorlar. CHP giderek ağırlaşan ciddi bir milli güvenlik sorunu olmaya devam ediyor."