MHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Hatay'da:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, "Zeytin dalı bölgedeki mazlumlara uzatılmıştır. Hainlere ise asla kaçamayacakları ve kurtulamayacakları ateş ve Türk milletinin gazabı düşmüştür." dedi.

Öztürk, partisinin Hatay İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın büyük bir başarıyla devam ettiğini, planlama, uygulama ve sonuç alama bakımından dünyada ender görülecek bir operasyon yapıldığını söyledi.

Harekata emeği geçenleri yürekten tebrik ettiğini ifade eden Öztürk, şöyle devam etti:

"Sahada bulunan kahramanları alınlarından öpüyorum. Bir destan yazılıyor, tarih yeniden inşa ediliyor. Türk milletinin sinir uçlarıyla oynamanın, arkadan dolaşıp kalleşlik etmenin, ihanetin ve kahpeliğin kimsenin yanına kalmayacağı, bütün dünyaya bir defa daha gösteriliyor. Türk milleti tek yürek, tek bilek, tek ses, tek nefestir. Dualarımız hainlere dünyayı dar eden Mehmetçiklerimizle beraberdir. Zeytin dalı bölgedeki mazlumlara uzatılmıştır. Hainlere ise asla kaçamayacakları ve kurtulamayacakları ateş ve Türk milletinin gazabı düşmüştür. Kahramanlarımız Afrin'i yıkacak, teröristleri yakacaklardır. Bundan zerre kadar endişemiz yoktur."