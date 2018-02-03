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MHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Hatay'da:

POLİTİKA HABERLERİ | 03.02.2018 19:46 | Son Güncelleme

"Zeytin dalı bölgedeki mazlumlara uzatılmıştır. Hainlere ise asla kaçamayacakları ve kurtulamayacakları ateş ve Türk milletinin gazabı düşmüştür" - "(ÖSO) Bölgeyi bilmeleri, karşımızdaki hainleri iyi tanımaları ve deneyimleriyle işimizi kolaylaştıracaklarını söylemek için kahin olmak gerekmiyor. CHP'nin eleştirileri yersiz, anlamsız ve kasıtlıdır. PKK ve PYD unsurları da aynı şeyleri söylüyorlar"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, "Zeytin dalı bölgedeki mazlumlara uzatılmıştır. Hainlere ise asla kaçamayacakları ve kurtulamayacakları ateş ve Türk milletinin gazabı düşmüştür." dedi.

Öztürk, partisinin Hatay İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın büyük bir başarıyla devam ettiğini, planlama, uygulama ve sonuç alama bakımından dünyada ender görülecek bir operasyon yapıldığını söyledi.

Harekata emeği geçenleri yürekten tebrik ettiğini ifade eden Öztürk, şöyle devam etti:

"Sahada bulunan kahramanları alınlarından öpüyorum. Bir destan yazılıyor, tarih yeniden inşa ediliyor. Türk milletinin sinir uçlarıyla oynamanın, arkadan dolaşıp kalleşlik etmenin, ihanetin ve kahpeliğin kimsenin yanına kalmayacağı, bütün dünyaya bir defa daha gösteriliyor. Türk milleti tek yürek, tek bilek, tek ses, tek nefestir. Dualarımız hainlere dünyayı dar eden Mehmetçiklerimizle beraberdir. Zeytin dalı bölgedeki mazlumlara uzatılmıştır. Hainlere ise asla kaçamayacakları ve kurtulamayacakları ateş ve Türk milletinin gazabı düşmüştür. Kahramanlarımız Afrin'i yıkacak, teröristleri yakacaklardır. Bundan zerre kadar endişemiz yoktur."

- "CHP'nin eleştirileri yersiz"

Öztürk, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üzerinden Zeytin Dalı Harekatı'nı sulandırmak isteyenlerin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz Fırat Kalkanı operasyonunu da ÖSO ile yaptık. Afrin'in temizlenmesiyle bu işbirliği tamamlanmayacaktır. Münbiç'ten hainlerin çıkarılması, Aynel Arap'taki tehdidin kaldırılması da mutlaka ulaşılması gereken hedeflerimiz arasındadır. Buralara yapılacak müdahalelerde de ÖSO'nun önemli görevler üstleneceği anlaşılıyor. Bölgeyi bilmeleri, karşımızdaki hainleri iyi tanımaları ve deneyimleriyle işimizi kolaylaştıracaklarını söylemek için kahin olmak gerekmiyor. CHP'nin eleştirileri yersiz, anlamsız ve kasıtlıdır. PKK ve PYD unsurları da aynı şeyleri söylüyorlar. CHP'nin bu hallere düşmesi içler acısı bir durumdur ve hiçbir şekilde kabulü mümkün değildir. Beklentimiz ve dileğimiz CHP'nin bir an önce aklını başına alması ve sorumluluğunu hatırlamasıdır."

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