MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, "Kırgınlıkları ve küskünlükleri geride bırakmamız gerekiyor." dedi.

Aycan, partisinin Afşin İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisinin, Türk-İslam davasının siyasi misyonunu üstlendiğini dile getiren Sefer Aycan, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere Milliyetçi Hareket Partisinin davası, Türk-İslam davasıdır. Her bir partilimiz bu davanın bir eri olmuştur ve mücadelemizi bu yönde sürdürüyoruz. Seçime çok az bir süre kaldı. Ülkemizin ve milletimizin refahı için çalışmalara devam etmemiz gerekiyor. Kırgınlıkları ve küskünlükleri geride bırakmamız gerekiyor. Bu düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve İslam dünyasına huzur getirmesini temenni ediyor, tüm milletimizin bayramını kutluyorum."

MHP Afşin İlçe Başkanı Ersal Koç ise 24 Haziran seçimlerinde aralarına nifak sokmak isteyenlere asla izin vermeyecekleri söyledi.

Bayramlaşma programına, MHP Kahramanmaraş Milletvekili adayları Sermet Yıldız ve Zafer Öner ve partililer ile vatandaşlar katıldı.

