MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, seçim ittifakı tartışmalarına ilişkin, "Üç parti (CHP-HDP-İYİ Parti) bir araya gelsinler, milletin karşısına çıksınlar. Tavsiyemiz odur. Hatta ittifaklarının adını bulamıyorlarsa bir isim de ben önereyim, 'darbe ittifakı' desinler." ifadesini kullandı. Yalçın, Kanal 24'te katıldığı bir programda "seçim ittifakına" ilişkin soruları yanıtladı. "Cumhur ittifakı" ifadesini ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin telaffuz ettiği hatırlatılan Yalçın, "MHP'nin istediği mi oldu?" sorusuna, "Hayır her iki partinin istediği oldu." karşılığını verdi. Yalçın, "Cumhur ittifakı sadece AK Parti ve MHP'den mi oluşmalı?" sorusuna da "Hayır" yanıtını verdi. "BBP ve Saadet Partisi de burada olacak mı?" sorusu üzerine Yalçın, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanı da bu hususu açıklamış, arzu ettikleri takdirde olacaklar. Ancak şekil itibarıyla farklılık arz edebilir. Şimdi bu süreci AK Parti ile MHP götürdü. İttifak tabii ki öncelikli olarak bu iki siyasi partiye mal edilmeli. Düzenleme, 'seçime girmediği takdirde farklı partilerden isimler de partisinden istifa etmeden bu iki partinin herhangi birinin listesinden girebilir' diyor. Bu yolu da açtık."

"BBP veya Saadet Parti eklemlenecekse AK Parti ve MHP listelerinden mi girerler?" sorusu üzerine Yalçın, "AK Parti veya MHP listelerinden girerler. Arzu ettikleri takdirde bu şekliyle ittifakın içerisinde yer alırlar. O güç birliğine, o yerli mutabakata, milli mutabakata dahil olmak istiyorlarsa çok net olarak. Ama şekli, o şekilde olur." diye konuştu. "Neden?" sorusuna da Yalçın, "Partilerin kendi içlerinde ve ilişkileriyle alakalı sebepleri var. O noktada 4 partiyi bir araya koyduğunuz takdirde mevcut, bu işi yapan partiler bunu istemeyebilirler. Gayet normaldir. Bir de süreci yürüten partiler var." yanıtını verdi. "MHP, Saadet ve BBP'den isimleri listesinden gösterir mi?" sorusu üzerine Yalçın, bugünden bir fikir beyan etmesinin yanlış olacağını ifade ederek, "Ben göstermem de AK Parti gösterir veya tam tersi olur." dedi. Yalçın, CHP'nin "Bu ittifak değil, siyasi iltihak" ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "MHP yüzde 10 barajını aşamadığı için..." ifadelerinin hatırlatılması üzerine, "İsmini verdiğiniz bu müsamere çocuğu her zaman aynı şeyi yapıyor. Biz barajın üstündeyiz, baraj sorunumuz yok. 3 Kasım sabahı kapıya hangi partilerin de kilit vuracağını göreceğiz hep birlikte." diye konuştu.

"MHP yüzde 10'un üzerinde mi?" sorusuna da Yalçın, "Net diyorum, iddia ediyorum. Onu da 3 Kasım'da halkın teveccühüyle göreceğiz ve göstereceğiz." karşılığını verdi. Yalçın, bunun bir ilhak, iltihak ya da ittihat olmadığını, sadece ittifak olduğunu ve bunu anlamak gerektiğini vurguladı. - "Oyunu bozduk" "CHP niye o kadar kızıyor?" sorusu üzerine Yalçın, CHP'nin özellikle son iki yıldır siyaset üretemediğini savunarak şunları söyledi: "Hırçınlığı, bize saldırmasının sebebi de ondan. Siyaseti kitleyen bu ittifaksa, kitleme kötü manada değil. Çünkü onlar neyin hesabını yapıyorlardı? Birinci turda nasıl olsa seçilmez. İkinci turda bir araya geliriz, en çok alanın üzerinden mevcut yapıyı değiştiririz. Ama şimdi oyun bozuldu. Neden bozuldu? Çünkü birinci turda bu iş biter. O politikalar iflas etti. Onun için bu kadar hırçın bir vaziyetteler. Oyunu da bozduk. Bir taşla birkaç kuş vuruldu. Bunlar muhalefeti aslında rahatsız ediyor. 'Cumhur ittifakı' karşısında alternatif şu anda oluşturamıyorlar. Bana göre sonra da oluşturamayacaklar."