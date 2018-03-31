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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın:

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 15:16 | Son Güncelleme

"MHP, Başbuğumuzun işaret ettiği istikamette liderimiz Devlet Bahçeli'nin rehberliğinde kutlu bir hedefe, yeni bir Kızılelma'ya doğru emin ve salim adımlarla ilerlemektedir" - "Milliyetçi-Ülkücü Hareketin kurucusu ve lideri Alparslan Türkeş, ölümünün 21. yıl dönümü olan 4 Nisan 2018 günü, hem kabri başında hem de düzenlenen çeşitli etkinliklerle, sevgi, rahmet ve minnetle anılacaktır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, "MHP, Başbuğumuzun işaret ettiği istikamette liderimiz Devlet Bahçeli'nin rehberliğinde kutlu bir hedefe, yeni bir Kızılelma'ya doğru emin ve salim adımlarla ilerlemektedir." ifadesini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Milliyetçi-Ülkücü Hareketin ve MHP'nin kurucu lideri, milletin yetiştirdiği büyük asker, devlet adamı ve politikacı Başbuğ Alparslan Türkeş'in ebediyete irtihalinin üzerinden 21 yıl geçtiğini anımsattı.

Yalçın, MHP camiasının, 1997'nin Mayıs ayında yapılan Olağanüstü Kurultay'da bayrağı devralan Devlet Bahçeli'nin liderliğinde 21. yüzyılı idrak ettiğini ifade etti.

MHP ve Milliyetçi-Ülkücü Hareketin, Başbuğ'un vefatının 21. yılında, 18 Mart 2018 günü devasa bir adım daha atarak 12. Olağan Büyük Kurultay'ını gerçekleştirdiğini anımsatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Camiamızla teşkilatlarımızın kucaklaşmasına sahne olan ve mensubiyet şuurunun bir iman haresi gibi herkesi sarıp sarmaladığı Kurultayda, şaşmaz ülkücü irade bir kez daha tecelli etmiş, güven ve bağlılık tazelenmiştir.
12. Olağan Büyük Kurultay'da, Başbuğumuzun bıraktığı kutsal emanetin ehil, liyakatli ve emin ellerde olduğu mesajı verilmiştir.
Başbuğumuzun aziz hatırasının gönüllerde sonsuza dek canlı tutulacağı, omuzlarımıza yüklediği fikir, ülkü ve dava emanetinin de nesiller boyunca azimle taşınacağı yeniden duyurulmuştur."

Mehabetini zengin tarihi birikimden ve milli değerlerden alan Türk-İslam davasının nihai hedefine ulaştırılacağına dair kararlılığın, hareketin bütün cesameti ve mevcudiyetiyle izhar edildiğini belirten Yalçın, kamuoyunun o gün, kökü mazide olan şuurlu bir kuşağın şanlı bir atiye emin adımlarla ilerlediğine şahit olduğunu kaydetti.

Başbuğ Alparslan Türkeş'in diktiği ülkü fidanının kök saldığı, bir ulu ağaç misali boy verdiğini ifade eden Yalçın, dallarının bütün yurdu, hatta bütün Türk dünyasını sardığını belirtti.

Türklük bilincinin, onun yetiştirdiği kuşakların mücadelesi sayesinde Türkçenin konuşulduğu her coğrafyayı vatan sayan vasi bir anlayışla yerküreye yayıldığını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Milletimizi çağlar üzerinden aşırıp muasır medeniyetler seviyesinin zirvesine çıkarmak üzere yola çıkan kutlu kervan, her geçen gün ve yıl büyüyüp genişlemektedir.
Dün Başbuğumuzun etrafında toplanan yüzlerin, binlerin açtığı mukaddes yolda, bugün milyonlar yürümektedir.
MHP, Başbuğumuzun işaret ettiği istikamette liderimiz Devlet Bahçeli'nin rehberliğinde kutlu bir hedefe, yeni bir Kızılelma'ya doğru emin ve salim adımlarla ilerlemektedir.

Milliyetçi-Ülkücü Hareketin kurucusu ve lideri Alparslan Türkeş, ölümünün 21. yıl dönümü olan 4 Nisan 2018 günü, hem kabri başında hem de düzenlenen çeşitli etkinliklerle sevgi, rahmet ve minnetle anılacaktır.
Rahat uyu Başbuğum. Ruhun şad olsun. Türk milleti seni asla unutmayacaktır. Türk milleti, emanetine dünya durdukça sahip çıkacaktır."

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