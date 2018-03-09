MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, CHP’li Özel’in iddiasını yalanladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in bugün ‘MHP, seçim güvenliği raporumuzu talep etti’ şeklindeki açıklaması yalandır. Ne parti grubumuzdan, ne de genel merkezimizden CHP’nin seçim güvenliği raporunun metni talep edilmiştir” dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in “MHP Grubu seçim güvenliğine ilişkin raporu talep etti” iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. CHP’nin seçim güvenliğini bahane ederek seçim ittifaklarına giden süreci sabote etme çabasının sürdüğünü belirten Yalçın, CHP bu çerçevede hesaplarını engelleyen, planlarını bozan MHP aleyhine algı çalışmalarına başladığını kaydederek, “CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in bugün ‘MHP, seçim güvenliği raporumuzu talep etti’ şeklindeki açıklaması yalandır. Ne parti grubumuzdan, ne de genel merkezimizden CHP’nin seçim güvenliği raporunun metni talep edilmiştir. Bilindiği üzere, seçim güvenliği konusunda siyasi partilerden ve dolayısıyla MHP’den de randevu isteyen CHP’nin bu talebi de partimiz tarafından geri çevrilmiştir” ifadelerini kullandı.

“CHP; hileyi, desiseyi, üçkağıtçılığı araç ve amaç edinmiştir”

CHP’nin iktidar partisiyle yaptığı görüşmenin tamamen AK Parti’nin demokratik kararı olduğuna dikkat çeken Yalçın, CHP’nin görüşme talebinin MHP tarafından geri çevrilmesinin de aynı ölçüde demokratik ve olağan bir tutum olduğuna değindi. MHP için CHP ile bu konuda istişare etmek veya onun görüşme talebine olumlu cevap vermenin bir zorunluluk veya gereklilik olmadığına vurgu yapan Yalçın, şunları kaydetti:

“Kaldı ki MHP; CHP’nin bu konudaki samimiyet ve iyi niyetine inanmamakta, ana muhalefet partisinin tavrını ikiyüzlü bulmaktadır. CHP; bir yandan Seçim İttifakı Yasa Teklifi’yle ilgili süreci baltalamak için oyalama taktiğine başvururken, öbür yandan da PKK’nın siyasi kanadı HDP’yi kollamak ve sandıkta uğrayacağı hezimeti önlemek için çareler aramaktadır. Bize göre, CHP’nin siyasi partilerle yaptığı görüşmeler, bu kirli hesaplar üzerine düzenlenmiş siyasi taktikten, hatta entrikadan ibarettir. CHP; hileyi, desiseyi, üçkağıtçılığı seçim sürecine giden yolda şimdiden araç ve amaç edinmiştir. Diğer taraftan düne kadar MHP’ye, onun saygın liderine ve divan üyelerine ağzına geleni sayan CHP’li yöneticiler bizden yutkunmamızı ve yapıcı tutum sergilememizi beklemeleri şaşkınlık verici bir aymazlık ve kifayetsizliktir. CHP Grup Başkanvekillerinin yakışıksız sosyal medya çıkışlarını ve gerçekleri çarpıtan açıklamalarını kınıyor, ana muhalefet partisine politikada dürüstlük ve ilkeli duruşun bütün siyasi partiler için öncelikli kriter olduğunu hatırlatıyoruz.”