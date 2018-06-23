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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "15 Temmuz'da yeni bir haçlı akınına maruz kaldık. Bu akın püskürtülmüş olsa da sona ermiş değildir. Türkiye düşmanları pusuda, zalimler küflü gözetleme kulesindedir. Terör örgütleri, arkalarındaki kindar ve kalleş güçler ortam

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2018 15:31 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "15 Temmuz'da yeni bir haçlı akınına maruz kaldık. Bu akın püskürtülmüş olsa da sona ermiş değildir. Türkiye düşmanları pusuda, zalimler küflü gözetleme kulesindedir. Terör örgütleri, arkalarındaki kindar ve kalleş güçler ortam bekliyorlar. Hafife almayalım."


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