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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "15'liler olayı demokrasinin soysuzlaşması, milli iradenin inkarıdır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2018 19:15 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "15'liler olayı demokrasinin soysuzlaşması, milli iradenin inkarıdır."


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