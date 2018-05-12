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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "24 Haziran’da 13’üncü Cumhurbaşkanı bizzat, aracısız, doğrudan Türk milleti tarafından seçilecek, önümüzdeki 5 yıl için görev yapacaktır. Cumhurun taban ve tavana hakim olan ittifak ruhu Cumhurbaşkanını belirleyecektir. Bu duru

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2018 14:00 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "24 Haziran’da 13’üncü Cumhurbaşkanı bizzat, aracısız, doğrudan Türk milleti tarafından seçilecek, önümüzdeki 5 yıl için görev yapacaktır. Cumhurun taban ve tavana hakim olan ittifak ruhu Cumhurbaşkanını belirleyecektir. Bu durum demokratik olgunluğun emaresi ve esamesidir."


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