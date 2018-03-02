MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Afrin’de Türkiye Cumhuriyeti’nin istiklali savunulmaktadır. Afrin’de milli onurumuz, milli güvenliğimiz, egemenlik haklarımız müdafaa edilmektedir. Unutulmamalıdır ki beka için, bayrak için, mukaddes ve mukadderat için şehadet şerbetinden içmeye kalbi vatan sevgisiyle çarpan herkes, hepimiz varız, kuşku yok hazırız." ifadelerini kullandı. Bahçeli, yazılı açıklamasında, Hatay'ın Hassa ilçesi Akbaba Hudut Karakolu'nun karşısında bulunan Keltepe kırsalında teröristlerle yaşanan sıcak temasın akabinde hainlerin korkakça tünellere saklanarak ateş açmaları sonucunda 8 kahramanın şehit olduğunu, 13 kahramanın da yaralandığını, Özgür Suriye Ordusu mensuplarından da şehit ve yaralıların bulunduğunu belirtti. Devlet Bahçeli, 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı süresince 41 askerin şehit olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetleri ile omuz omuza mücadele veren Özgür Suriye Ordusu'nun da 116 şehit verdiğini kaydetti. Türk milletinin bağrına taş bastığını belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Millet, elbette gelen şehit haberlerine derinden üzülmüştür. Nitekim acımız büyüdükçe büyümüş, milli vicdanı heder etmiş, kederden kedere sürüklemiştir. Ancak sabretmek, metin olmak, yeis ve yılgınlığa kapılmamak geldiğimiz bu aşamada tarihi önemdedir. Aziz şehitlerimiz haklı ve haysiyetli bir mücadelenin sonucunda Peygamberimize komşu olacak manevi bir makama yükselmişlerdir." Bahçeli, Afrin'de Türkiye'nin bekası, tarihi ve egemenlik haklarının cesurca müdafaa edildiğini vurgulayarak, bundan dönüş olmadığını, gemilerin yandığını kaydetti. -"Yeryüzünün şeytan iş birlikçileridir" Zeytin Dalı Harekatı'nın meşru ve haklı olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Karşımızdaki muhasım odaklar, müstevli oluşumlar insanlığın yüz karaları, yeryüzünün şeytan iş birlikçileridir. " ifadesini kullandı. Zorlu bir coğrafyaya sahip Afrin'in iklim şartlarının mücadelenin aleyhine olduğuna işaret eden Bahçeli, "Buna rağmen, Allah'a çok şükür, adım adım PKK/PYD/YPG terör örgütlerinin sınırlarımızla bağlantısı kesilmiş, sonuç itibarıyla Afrin hilal kuşatmasına alınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, Afrin'in stratejik noktaları olan güney batıdaki Cinderes, batıdaki Raco, kuzeydeki Bülbül bölgelerinde kurulan üslerden teröristlerin gizlendikleri her alanın insansız hava araçlarıyla tespit edilip, topçu bataryalarıyla vurulduğunu bildirdi. -2 bin 300'e yakın terörist etkisiz hale getirildi Bahçeli, bugüne kadar 2 bin 300'e yakın teröristin etkisiz hale getirildiğini, bunun çok önemli, inkar ve ihmal edilemeyecek bir başarı, bir ilerleme, bir kazanım olduğunu kaydetti. Afrin'de meskun mahal operasyonlarının bu sabah Raco'da başladığını, Cinderes'in muhasara altına alındığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti: "Önümüzdeki süreç tehlikeli olduğu gibi, doğası gereğince meskun mahallerdeki hassasiyet ve dikkatten dolayı süreç uzayabilecek, ancak mücadelenin ruh, heyecan ve inancı asla gevşemeyecek, eksilmeyecektir. İnancımız budur, beklentimiz bu şekildedir. Çünkü Afrin'de Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklali savunulmaktadır. Afrin'de milli onurumuz, milli güvenliğimiz, egemenlik haklarımız müdafaa edilmektedir. Unutulmamalıdır ki beka için, bayrak için, mukaddes ve mukadderat için şehadet şerbetinden içmeye kalbi vatan sevgisiyle çarpan herkes, hepimiz varız, kuşku yok hazırız.

Afrin'de önümüzü kesmeye, hızımızı yavaşlatmaya, mücadelemizi kösteklemeye çalışan hiçbir ülke ve küresel organizasyona boyun eğmemeliyiz, buna müsaade etmemeliyiz." Bahçeli, terör örgütü YPG'nin koruyucu zırhı, can simidi, doğal ve kan müttefiki ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2401 Sayılı Kararını çarpıtmasını, Türkiye'ye kibirli ve ikiyüzlü bir tavırla parmak sallamasını "garabet" olarak niteledi. "Doğu Guta'da ilan edilen ateşkesin Afrin'i de kapsadığını iddia etmek PKK ağzı, YPG dili, savrulma halidir." ifadesini kullanan Bahçeli, Türkiye'nin okuduğunu anlayacak, anladığını muhataplarının yüzüne her seferinde haykıracak cesaret ve dirayette olduğunu kaydetti. Bahçeli, gücü ve mevkisi ne olursa olsun hiç kimsenin, dost pelerini giyip düşman kılıcı sallayan hiçbir ülkenin, Türkiye'nin terörizmle mücadelesini söndüremeyeceğini, bağımsızlık ve beka mücadelesinden milleti döndüremeyeceğini vurguladı. -"Yılanın başı yuvasında kesilmelidir" Bahçeli, Afrin'de son hain imha edilinceye, güney sınırları emniyete alınıncaya kadar milli infialin enerjisinin düşmeyeceğinin altını çizdi.