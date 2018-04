MHP Genel Başkanı Bahçeli:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye’nin iç ve dış odaklı pek çok meselesi, üstesinden gelinmesi şart olan pek çok meşguliyeti vardır. Bunun için sandığa müracaat, millet iradesini harekete geçirmek büyük bir mecburiyettir. Yapılan, yapılması gereken de budur" dedi.

MHP lideri Bahçeli erken seçim kararını sosyal medya hesabı Twitter’dan değerlendirdi. Bahçeli, "Demokrasilerde seçim tazelenme, yenilenme, yeni heves ve heyecanlarla geleceğin özlem ve hedeflerine kilitlenme vesilesidir. Millet iradesi umuttur, huzurdur, ufuktur, uğurdur, uçurumları kapatacak çare ve çözüm vetiresidir. Demokrasi varsa sorunlara teslim, sorun çıkaranlara tahammül, sorunlu emellere talim ve taviz elbette mümkün değildir. Her karanlığa bir hilal, her karamsarlığa bir hakikat, her kavgaya bir haysiyet aydınlığıyla mukabele ve misilleme kaçınılmaz zarurettir” diye konuştu.

“Önümüzdeki sisli süreci, risk ve tehlikelerle çevrelenmiş engebeli süreyi, Türk milletinin lehine çevirmek, Türkiye için bir avantaja dönüştürmek siyaset kurumunun, sorumluluk sahibi milli vicdanların asıl görev ve ödevleri arasındadır. Görevden kaçılmaz, ödevden korkulmaz” diyen Bahçeli, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanı’yla yaptığım müspet ve mümbit görüşmeyle önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben şuurunu 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla teyit ederek tarihi mutabakata ulaştık. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin erkene alınmasında fikir birliğine vardık. Sayın Erdoğan erken seçim tarihi olan 24 Haziran 2018’i bir basın toplantısı ile duyurup cümle aleme tebliğ ve ilan etmiştir. Doğrusu budur, olması gereken budur, Türkiye’nin önü açılmış, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilebilmesi için demokratik yol haritası belli olmuştur.”

Bahçeli, “Türkiye’nin iç ve dış odaklı pek çok meselesi, üstesinden gelinmesi şart olan pek çok meşguliyeti vardır. Bunun için sandığa müracaat, millet iradesini harekete geçirmek büyük bir mecburiyettir. Yapılan, yapılması gereken de budur" ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

"Sandıktan korkmak, seçimden kaygılanmak, demokrasinin erdemlerinden çekinmek sakat bir mantık, sakıncalı bir bakış, suçlu bir yaklaşımdır. Türkiye çok cepheden saldırı ve kuşatmaya uğramışken demokrasinin imkanlarına başvuru meşru, makul, muvafık bir davranıştır. 24 Haziran 2018 Pazar Günü, cumhurun dirilişine, Cumhuriyet’in doğruluşuna, Türk milletinin devasa seçimine sahne olacaktır. Geldiğimiz bu aşamada Türkiye kazanacak, istikbalimiz parlayacak, istiklal haklarımız bizzat Türk milleti tarafından güvenceye alınacaktır. Seçim kararının milletimize, ülkemize, demokrasimize, siyasi partilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza değerlendirmelerinden, sağduyu ve olgun tavrından dolayı şükranlarımı iletiyorum. Tekraren diyorum ki; Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Gayret bizden takdir Türk milletinden, himaye ise Cenab-ı Allah’tandır. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti’dir, Türk milletinin ruh kökünden parlayarak doğmuştur. Önümüz hamd olsun açık, gelecek aydınlıktır."

MHP lideri Bahçeli, vefat eden şair Cemal Safi’ye de açıklamasında yer vererek, "Ayrıca usta söz yazarı, şiirleriyle kalplere taht kurmuş, düzgün ve ahlaklı hayat çizgisiyle hürmet kazanmış, edebi kabiliyet ve kalitesiyle milletimizin hayranlığını hak etmiş merhum Cemal Safi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ailesine, milletimize, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Merhum Cemal Safi ne güzel de söylemişti: ‘Yakışmıyor cepheyi terk edişin, mert dayanır, namert kaçar sevdiğim. Fazla sürmez hatanı fark edişin, hüzün eken, hüsran biçer sevdiğim.’ Mekânı cennet, ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı. (BC-DK-Y)